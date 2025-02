El nigeriano Lookman "herido" por críticas de su entrenador tras eliminación de Atalanta

El atacante nigeriano de Atalanta Ademola Lookman dijo estar "herido" por las críticas de su entrenador Gian Piero Gasperini, que le responsabilizó de la eliminación de su equipo en repechaje de acceso a octavos de final de Liga de Campeones contra Brujas.

"Me pone triste tener que escribir este mensaje un día como hoy, sobre todo después de todo lo que hemos logrado juntos con este equipo y esta ciudad", escribió Lookman en sus redes sociales.

"Ser señalado así me hiere y me da la impresión de no ser respetado si bien doy cada día mi máximo para aportar éxito a este club y a sus increíbles aficionados", continuó Lookman.

"Para ser sincero, he tenido que gestionar muchos momentos difíciles en este club, la mayoría de las veces no he hablado porque hacía falta proteger primero al equipo", reveló.

El autor de un triplete en la final de la Europa League 2024 contra Bayer Leverkusen (3-0), disparó el martes un penal minutos después de haber marcado contra Brujas, pero el guardameta Simon Mignolet lo atajó.

Tras el partido perdido 3-1 (derrota 2-1 en Brujas en la ida), Gasperini dijo que Lookman era "el peor lanzador de penales que he tenido jamás" en sus equipos.

"El jugador designado para tirar los penales me pidió que yo tirase ese penal y asumí la responsabilidad para ayudar a mi equipo", se defendió Lookman en su mensaje.

El jugador de 27 años juega desde agosto de 2022 en Bérgamo, y su contrato llega a su final en junio de 2026. Esta temporada ha anotado 15 goles en 28 partidos disputados.

Atalanta solo puede ya optar al campeonato esta temporada. La 'Dea' ocupa la 3ª posición de la Serie A, a cinco puntos del líder Nápoles.

jr/jld/dam/mb