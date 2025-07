El Nikkei se dispara tras el anuncio de Trump de un acuerdo comercial con Japón

Por Stella Qiu

SÍDNEY, 23 jul (Reuters) -

Las acciones japonesas alcanzaban máximos de un año el miércoles tras el con Estados Unidos que reduce los aranceles sobre sus automóviles, al tiempo que reavivó las esperanzas de un acuerdo entre la UE y Estados Unidos que impulsó los futuros de las bolsas europeas.

El presidente Donald Trump dijo a última hora del martes que un acuerdo comercial con Tokio incluirá que Japón pague un arancel más bajo del 15% sobre los envíos a los Estados Unidos. El anuncio siguió a un acuerdo con Filipinas por el que Estados Unidos cobrará una tasa arancelaria del 19% sobre las importaciones procedentes de allí.

Trump también dijo que representantes de la Unión Europea acudirían el miércoles a las negociaciones comerciales. Esto avivó las esperanzas de un acuerdo con Europa, en un momento en que los mercados estaban preocupados por las contramedidas más amplias de la UE en un escenario de disminución de las esperanzas de un acuerdo con Washington. Los futuros del EUROSTOXX 50 avanzaban un 1%, mientras que los de Wall Street ganaban alrededor de un 0,1%.

"Las expectativas de un avance (en las conversaciones entre Estados Unidos y Japón) eran bajas, por lo que el anuncio de Trump ofrece una leve sorpresa al alza, proporcionando un alivio a corto plazo para la renta variable japonesa", dijo Charu Chanana, estratega jefe de inversiones de Saxo.

"Estratégicamente, el acuerdo permite a Japón eludir la escalada arancelaria inmediata, mientras que la atención de Trump se desplaza a otra parte". El índice japonés Nikkei subía más de un 3%, gracias a que las acciones de los fabricantes de automóviles se disparaban al conocerse que el acuerdo también reduciría el arancel sobre los automóviles al 15%, desde el 25% propuesto. Mazda Motor se disparó un 17%, mientras que Toyota Motor saltó un 13,6%.

Los fabricantes de automóviles surcoreanos también avanzaban, al tiempo que el acuerdo con Japón alimentaba el optimismo sobre posibles avances en las negociaciones arancelarias entre Corea del Sur y Estados Unidos. Los bonos del Estado japonés caían, con los rendimientos de la deuda a 10 años subiendo un impresionante 8,5 puntos básicos hasta el 1,585%, mientras que la reacción del yen era más moderada, cotizando ligeramente más débil a 146,99 por dólar.

Los inversores se tomaban con calma la noticia de que el primer ministro japonés, Shigeru Ishiba.

Ishiba se ha enfrentado a una creciente oposición dentro de su partido por su promesa de permanecer en el poder a pesar de la derrota de la coalición gobernante en las elecciones del domingo a la cámara alta. Chanana, de Saxo, afirmó que la salida de Ishiba elimina una fuente de fragilidad política y prepara el terreno para un liderazgo más alineado con las políticas promercado y unos lazos más estrechos con Estados Unidos. "También se considera que su salida despeja el camino para la continuidad de la orientación fiscal y monetaria expansionista de Japón". En otro acontecimiento positivo, funcionarios estadounidenses y chinos se reunirán en Estocolmo la próxima semana para discutir una prórroga del plazo del 12 de agosto para negociar un acuerdo comercial, dijo el secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent. El índice referencial del mercado chino subía un 0,46% y el Hang Seng de Hong Kong ganaba un 0,7%. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, avanzaba un 0,8%. Wall Street cerró dispar el martes, en un momento en que los inversores evaluaban una serie de resultados que apuntaban a señales de que la guerra comercial de Trump está afectando los márgenes de beneficios corporativos. General Motors se desplomó un 8,1% después de que el fabricante de automóviles informara de un impacto de US$1000 millones de los aranceles en sus resultados trimestrales. Los inversores esperan ahora los resultados de Tesla y de la matriz de Google, Alphabet, los "7 magníficos" valores que han impulsado gran parte del repunte del mercado alimentado por el optimismo en torno a la inteligencia artificial. En el mercado de divisas, los movimientos eran moderados, mientras el dólar mantenía las pérdidas de la víspera y bajaban los rendimientos de los bonos del Tesoro. El índice del dólar se mantenía estable en 97,45, tras caer un 0,4% el día anterior y sumar su tercer día consecutivo de descensos. El euro retrocedía un 0,1%, a US$1,1739, tras subir un 0,5% el martes. La rentabilidad de referencia del Tesoro estadounidense a 10 años avanzaba 2 puntos básicos, hasta el 4,3559%, tras caer 3 puntos básicos en la víspera, en un momento en que Trump seguía arremetiendo contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, por no recortar los tipos de interés, aunque Bessent dijo que no había necesidad de que dimitiera inmediatamente. Bessent sí dijo que la independencia vital de la Fed sobre la política monetaria se ve amenazada por su "arrastre de mandato" en áreas de política no monetaria y pidió al banco central estadounidense que lleve a cabo una revisión exhaustiva de esas operaciones. Los precios del petróleo avanzaban un poco. El crudo estadounidense subía un 0,4%, hasta US$65,60 por barril, mientras que el Brent se situaba en US$68,88 por barril, un 0,4% más. Los precios del oro al contado se mantenían estables en 3429 dólares la onza. (Información de Stella Qiu; edición de Shri Navaratnam y Kim Coghill; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)