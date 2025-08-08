El Nikkei sube tras el cambio en la Fed; otras bolsas muestran menos entusiasmo

Por Gregor Stuart Hunter

SINGAPUR, 8 ago (Reuters) - Los mercados asiáticos se recuperaban de forma desigual el viernes, pero el índice bursátil más amplio de Japón alcanzaba un máximo histórico gracias a los buenos resultados empresariales y a las expectativas de que Estados Unidos elimine los aranceles superpuestos a los productos del país. Sin embargo, los descensos en las bolsas de Hong Kong, Corea del Sur y Australia pusieron de relieve la frágil confianza de los inversores tras el retroceso de Wall Street, mientras los operadores sopesaban el impacto de los nombramientos de la Reserva Federal estadounidense sobre la orientación de su política monetaria. El Nikkei 225, de Japón, subía un 2% y el índice Topix avanzaba más de un 1% hasta un nuevo récord y cotizaba por encima de los 3000 puntos por primera vez. Las acciones de SoftBank Group se revalorizaban hasta un 11% después de que el inversor tecnológico informara de que había vuelto a obtener beneficios en el primer trimestre. Sony Group ganaba un 6%, que se suma a su avance del 4,1% del jueves, impulsado por los beneficios. El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, bajaba un 0,6%, con el mayor descenso en el mercado bursátil de Hong Kong, después de que las bolsas estadounidenses terminaran la sesión anterior con leves pérdidas tras acercarse a máximos de una semana. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que nominaría al presidente del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar un puesto vacante en la Reserva Federal durante unos meses, mientras la Casa Blanca busca una incorporación permanente a la junta de gobierno del banco central y continúa su búsqueda de un nuevo presidente de la Fed. "Esto asegura un voto a favor de los recortes de tipos en todas las reuniones que se celebren de aquí a finales de enero", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank de Sídney. "Los mercados ya se mueven con una expectativa muy clara de que habrá un recorte de tipos", añadió. "Aunque hay un interrogante sobre si (Trump) logrará la ratificación a tiempo para la reunión de septiembre". El mercado también está digiriendo una información de Bloomberg News según la cual el gobernador de la Fed, Christopher Waller, es el principal candidato para sustituir al presidente Jerome Powell, cuyo mandato termina el 15 de mayo de 2026.

