Ciudad de méxico (ap) — de 18 clubes mexicanos, apenas dos lograron sobrevivir para disputar los cuartos de final de leagues cup: el monterrey, uno de los favoritos al título, y el sorprendente querétaro.

Dentro de los eliminados sobresalen los cuatro equipos más populares de México, el campeón reinante Tigres y el renovado Toluca, avivando un debate sobre si este es el verdadero nivel de la Liga MX o sus equipos fueron víctimas de las circunstancias.

La realidad, como muchas veces ocurre, está en un punto intermedio.

La edición 2023 de la Leagues Cup — un torneo de copa — reunió por primera vez a los 29 clubes de la MLS (26 de Estados Unidos y 3 de Canadá), y los 18 equipos de la primera división de México.

Todos los partidos se disputan en Estados Unidos y Canadá, incluso los duelos entre clubes mexicanos.

La localía pesa

En cualquier torneo, jugar en casa siempre será una ventaja para el cuadro local, y la MLS lo ha tenido a plenitud en la Leagues Cup. Los equipos mexicanos no sólo tuvieron que jugar de visita cada encuentro sino hay que añadir la serie viajes que tuvieron que hacer entre cada partido.

León, el campeón reinante de la CONCACAF, fue quizá uno de los que más padeció por la logística. Luego de jugar ante los Whitecaps, el equipo se quedó varado en el aeropuerto de Vancouver y su partido ante Los Ángeles FC tuvo que posponerse un día.

“Hay un beneficio para los equipos de la MLS, en su cancha, en su ambiente, en su clima. Me encantaría que hubiera un segundo partido en León, que vayan allá a ver cómo se da el partido”, comentó el entrenador argentino de la Fiera, Nicolás Larcamón. “Sería ideal jugar en ambos estadios para equilibrar la balanza”.

El sentimiento de Larcamón fue compartido por Henry Martín, el delantero del América que se perdió la fase de octavos de final por una lesión en la pantorrilla que sufrió en los calentamientos para el primer partido de la segunda fase.

“El que nosotros estemos viajando cada tres días, que te estés moviendo de ciudad en ciudad y que ellos no se muevan, sí genera ventaja para ellos”, dijo Martín. “No es una justificación, ni criticar tampoco, pero ojalá el siguiente año les toque a ellos venir”.

América no culpó a la calendarización del torneo por la lesión de Martín, pero es claro que lo extrañó al caer por penales ante Nashville en octavos.

Adicionalmente, el delantero argentino Germán Berterame del Monterrey sufrió una lesión en el pie, y el entrenador argentino Fernando Ortiz dijo que los campos sintéticos en los que entrenaban pudieron incidir en la misma.

“Cuando se juega sobre sintético se juega otro deporte para mí, tengo 15 días entrenando en sintético y eso influye a la larga, no sólo por lo de Germán sino por el juego”, dijo Ortiz. “Si pido a las autoridades que hagan lo que corresponda para que no me toque sintético”.

La calendarización del torneo

Además de la localía, otro factor que le pesó a los equipos de la Liga MX en el torneo fue la evidente falta de rodaje de varios de ellos.

Mientras que los equipos de la MLS llegaron al torneo 23 o 24 partidos disputados, los mexicanos apenas habían disputado tres del torneo local.

América, uno de los cuatro más grandes, no jugó ninguno de esos tres con equipo completo porque sus seleccionados nacionales disputaron la Copa Oro, lo mismo que el estadounidense Alejandro Zendejas.

“Nosotros apenas estamos buscando adaptarnos y buscando nuestro ritmo de juego, quizá no es justo, pero así se planteó desde un inicio”, dijo Ricardo Ferretti, el técnico de Cruz Azul. “Nadie nos puso una pistola para venir aquí, es algo que se platicó entre los presidentes”.

En la pausa entre torneos locales, Cruz Azul fichó a cinco jugadores, los colombianos Kevin Castaño y Didier Cambindo, además del brasileño Moisés Vieira y los mexicanos Carlos Salcedo y Jesús Dueñas.

Salcedo y Dueñas habían trabajado antes con Ferretti, pero los otros llegaron a México por primera vez. A pesar de eso, la dirigencia de la Máquina cesó a Ferretti luego de la eliminación a las primeras de cambio en la Leagues Cup.

Los arbitrajes disparejos

No es tanto que se haya dado una clara tendencia en favor de los equipos de la MLS, pero las quejas recurrentes de los entrenadores de la Liga MX tuvieron que ver con los criterios disparejos que se aplicaron.

“El sentimiento es el mismo y no porque perdimos, pero en todos los partidos que jugamos hubo muchas decisiones polémicas y el árbitro no fue al VAR”, dijo el entrenador del América, André Jardine. “Para mi no es excusa, pero si me siento indignado porque en estos cuatro partidos siempre fueron contra nosotros”.

América fue eliminado por Nashville cuando se ordenó repetir un penal que el portero Luis Malagón había atajado en primera instancia, pero el VAR ordenó repetirlo porque se había adelantado.

Algunos otros entrenadores de la Liga MX sí consideraron que hubo una tendencia a favor de los locales, aunque fueron los menos.

“Ojalá los árbitros tuvieran la capacidad para enfrentar un partido de estos. De por sí es fuerte el equipo local y todavía le dan la ventaja del árbitro”, dijo el entrenador de Tijuana, Miguel Herrera.

¿cuál es la realidad?

El progreso y crecimiento exponencial de la MLS en los últimos años es innegable y se ha dado a la par de un fútbol mexicano que optó por tratar de imitar el modelo estadounidense eliminando el ascenso y descenso. Los equipos de la Liga MX han aprovechado ello como una excusa para no invertir en sus equipos, sabiendo que el formato de competencia les permite acceder a la fase final a 12 de 18 equipos.

Esa decisión de abolir los ascensos y descensos ha tenido como efecto sólo un puñado de equipos tienen ambiciones serias de luchar por el campeonato. El resto salen cada fin de semana sólo a competir sin la intensidad que se necesita para ganar un título.

“No hay que demeritar lo de Estados Unidos, que ha ido creciendo y sus equipos no son fáciles, tienen muy buenos futbolistas", dijo el ex seleccionado mexicano Carlos Salcido a ESPN. "Creo que los dueños sabían que esto podía pasar, pero es sencillo si la Leagues Cup se jugara ida y vuelta, los equipos mexicanos aquí los tumbarían”.