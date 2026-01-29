El Nobel de Economía 2025 elogia a Milei, "sus reformas para el crecimiento"

Aghion participó en el Foro de la Banca de Desarrollo de América Latina y el Caribe 2026, conocido como el Davos latinoamericano, que concluye hoy en Panamá.

Según Aghion, informa Infobae, en Argentina "era necesario intervenir a nivel institucional", ya que la excesiva corrupción y las trabas administrativas frenan desde hace tiempo el emprendimiento y el desarrollo.

"Es exactamente lo que Milei está haciendo: crear un contexto en el que se vuelve más conveniente innovar o fundar nuevas empresas", explicó.

El Nobel también destacó que un entorno caracterizado por mayor competencia, reglas más ágiles y estabilidad macroeconómica permitirá al país no solo adaptar tecnologías desarrolladas en el extranjero, sino también generar sus propias innovaciones.

Aghion expresó su deseo de que Argentina logre salir de la "trampa de ingreso medio" gracias a las reformas que actualmente se están llevando a cabo. (ANSA).