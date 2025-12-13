El Nobel de la Paz bielorruso Bialiatski dice que "la lucha continúa" tras su inesperada liberación

El activista bielorruso Ales Bialiatski, colaurado del Premio Nobel de la Paz en 2022, declaró este sábado tras su inesperada liberación que continuará su "lucha" para la defensa de los derechos humanos en ese autoritario país de Europa del Este.

"El Premio Nobel fue una cierta consideración a nuestras actividades, a aspiraciones que no se han realizado y por lo tanto la lucha continúa", declaró Bialiatski, fundador de la ONG de defensa de derechos Viasna, en entrevista al medio de oposición bielorruso Belsat.

El comité Nobel noruego se mostró aliviado por la liberación de Bialiatski y pidió la de todos los otros presos políticos en el país, afirmó su presidente a la AFP el sábado. El comité "expresa su profundo alivio y su alegría sincera" por la noticia, declaró Jørgen Watne Frydnes.