El Nobel es inseparable del ganador, pero se puede regalar la medalla: comité del premio

Por Terje Solsvik y Gwladys Fouche

OSLO, 16 ene (Reuters) - El Premio Nobel de la Paz está inseparablemente ligado a la persona u organización designada como galardonada, pero la medalla puede ser regalada, dijo el viernes el Instituto Nobel Noruego, un día después de que la ganadora del año pasado entregó su condecoración al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La líder opositora venezolana María Corina Machado entregó su medalla el jueves a Trump, quien se la agradeció.

La Casa Blanca difundió una foto de Trump y Machado, con el mandatario sosteniendo un marco dorado que la exhibe, y un funcionario de la Casa Blanca dijo que el republicano tiene la intención de conservarla.

El premio de Machado consiste también en un diploma y 11 millones de coronas suecas (US$ 1,19 millones).

No es la primera vez que un premio nobel regalaba la medalla. En 1943, el Nobel de Literatura Knut Hamsun entregó la suya al ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels.

En 2022, Dmitry Muratov, premio Nobel de la Paz, vendió su medalla por US$ 100 millones para recaudar fondos destinados al fondo de la ONU para la infancia Unicef para ayudar a los niños ucranianos refugiados.

En 2024, la viuda del ex Secretario General de la ONU Kofi Annan donó su medalla y diploma del Premio Nobel de la Paz de 2001 a la oficina de la ONU en Ginebra.

(US$ 1 = 9,2362 coronas suecas) (Reportaje de Terje Solsvik. Editado en español por Juana Casas y Javier López de Lérida)