El Nobel y una legión de admiradores esperan con misterio a Machado en Oslo

"¿Llegó o todavía no?", "¿Será que sí viene?", una legión de admiradores de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz, espera este martes en Oslo su segunda salida de la clandestinidad este año.

El pequeño centro de la capital noruega tiene más policías que de costumbre y se llenó el lunes de noche de políticos, músicos y figuras públicas de Venezuela, hoy en el exilio, que viajaron desde España o Estados Unidos a acompañar a Machado a recoger el galardón el miércoles.

A la ceremonia en la Municipalidad de Oslo están invitados los presidentes de Argentina, Javier Milei; Panamá, José Raúl Mulino; Ecuador, Daniel Noboa, y Paraguay, Santiago Peña, anunció la misma Machado en sus redes sociales.

Mulino declaró a la AFP en Oslo que viajó por la misma razón que otros presidentes "democráticos de la región", para "darle una gran felicitación a esa héroe de la democracia, al pueblo venezolano luchador".

Sin embargo, el paradero de la protagonista es el gran misterio a horas de una conferencia programada por Instituto Nobel y que marcaría su segunda aparición pública después que el 9 de enero asistió a una manifestación en Caracas contra de la investidura del presidente Nicolás Maduro para su tercer mandato.

"Yo sería la última en enterarme" sobre dónde está, dijo a la AFP una de sus tres hermanas en Oslo, que no quiso dar su nombre.

En el Grand Hotel, donde suelen alojarse los premiados Nobel, está gran parte de su familia y se apostaron varios medios con el afán de captar la primera imagen de Machado, de 58 años, que recibirá una medalla de oro, un diploma y una suma de US$1,2 millones.

El Nobel a la líder de la oposición venezolana se anunció el 10 de octubre "por su incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia" en el país.

A la opositora, con ideas afines al presidente estadounidense Donald Trump, se le impidió presentarse a las elecciones presidenciales de 2024, en las que el mandatario saliente, Nicolás Maduro, fue declarado vencedor a pesar de las protestas de la oposición.

Maduro, en el poder desde 2013, está acusado de fraude electoral en los comicios de su segundo y tercer mandato. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de Latinoamérica no reconocen su reelección.

Protesta en Caracas

El mismo día de la premiación a Machado el chavismo se manifestará en Caracas, anunció el lunes el ministro de Interior de Venezuela Diosdado Cabello.

La entrega del Nobel coincidirá con el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico, donde ya murieron al menos 87 personas en ataques lanzados por Washington.

Machado ha respaldado estas maniobras militares de Estados Unidos y ha ratificado su reconocimiento a Donald Trump, aún cuando la Casa Blanca tuvo una primera reacción crítica al enterarse del Nobel de la Paz y la tildó de politizada.

Sobre Trump dijo: "(...) Venezuela necesita de su liderazgo y de la coalición internacional que se ha configurado (...) que están cortando las fuentes de financiamiento criminal, que son las que sostienen a este régimen", indicó en una entrevista a AFP desde la clandestinidad en octubre.

La ganadora del Premio Nobel sostiene que Maduro le robó las elecciones a su candidato, Edmundo González, y publicó copias de los votos emitidos en las máquinas de votación como prueba del fraude. El chavismo rechazó estas acusaciones.

Además de la expectativa por su aparición prevista para este martes se suma ahora la duda sobre cómo regresará a Venezuela.

El fiscal general de Venezuela advirtió en noviembre a la AFP que la nobel de la paz será considerada "prófuga" si abandona el país.

El analista Michael Shifter, profesor adjunto de la Universidad de Georgetown y expresidente del Diálogo Interamericano, considera que "en cualquier escenario, tanto si Machado puede regresar a Venezuela como si no, será muy difícil mantener el impulso del movimiento que ella inspiró sin que se produzcan avances hacia el cambio político".

El desafío es mayor porque "la mayoría de los venezolanos se enfrentan a condiciones económicas y humanitarias desesperadas y a una mayor represión por parte del régimen de Maduro. Como era de esperar, hay un factor de fatiga en juego", apuntó Shifter en declaraciones a la AFP.

pb/dbh/meb