El noreste de EE. UU. se apresura a retirar la nieve mientras otra tormenta llega a la región

NUEVA YORK (AP) — Los quitanieves despejaron el paso para ambulancias y camiones de bomberos en Rhode Island. Trabajadores de la ciudad de Nueva York se prepararon para verter enormes recipientes de agua tibia sobre montones de nieve y hielo. Y en Boston, las autoridades intentaron despejar aceras cubiertas de nieve compacta que cortaba el acceso a las personas que usan sillas de ruedas.

La gigantesca ventisca de esta semana en el noreste de Estados Unidos dejó montones de nieve en polvo desde Maryland hasta Maine y el miércoles obligó a las ciudades a apresurarse para retirar enormes acumulaciones que no mostraban señales de derretirse pronto.

La ciudad de Nueva York había esparcido 65.000.000 de kilogramos (143 millones de libras) de sal y había inscrito al menos a 3.500 personas como paleros de emergencia para la noche del martes, según el alcalde Zohran Mamdani. Los turnos, pagados a $30 por hora, consisten en retirar nieve en calles públicas y paradas de autobús.

Pero, con otra tormenta prevista para el miércoles, quedaba mucho trabajo por hacer, especialmente para las muchas personas con discapacidad.

Jeff Peters, portavoz del Center for Independence of the Disabled, New York, describió partes de la ciudad como islas intransitables.

“Encontrarás un tramo de acera despejado y luego quizá haya un sendero de 15 cm por el que solo se puede caminar poniendo un pie delante del otro, sin espacio para un cochecito, un andador con ruedas, un andador o muletas", dijo Peters. "Luego llegas a la esquina y no solo no está paleada, sino que básicamente tienes un glaciar al final”.

Tina Guenette, que usa una silla de ruedas motorizada, tuvo que palear su patio esta semana después de que cayeran más de 84 cm (33 pulgadas) en Harrisville, Rhode Island, un pueblo unos 27 kilómetros (17 millas) al noroeste de Providence.

“En realidad no tengo opción si mi perro de servicio quiere salir”, dijo Guenette el martes. Harrisville tiene un programa de voluntariado para palear nieve, pero no ha tenido voluntarios en los últimos años, señaló.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que otra tormenta originada en la región de los Grandes Lagos podría avanzar hacia el noreste el miércoles. La tormenta tipo “clipper” trae la posibilidad de una combinación de lluvia y algo de nieve, aunque no se pronostica que sea ni de cerca tan severa.

NYC Emergency Management advirtió a los viajeros de la mañana del miércoles que la nieve ligera prevista y las temperaturas bajo cero podrían provocar carreteras y aceras resbaladizas, así como placas de hielo.

La tormenta del lunes cubrió la región de nieve, canceló vuelos, interrumpió el transporte, derribó líneas eléctricas y causó al menos una muerte. En Rhode Island cayó casi un metro (3 pies), superando los totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que azotó el noreste, informó el Servicio Meteorológico Nacional.

El meteorólogo Ryan Maue, ex científico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, dijo que, si toda la nieve que cayó desde Maryland hasta Maine hubiera caído solo sobre Manhattan, la nieve se elevaría a más de una milla de altura.

En Newport, Rhode Island, Joseph Boutros, de 21 años, fue hallado inconsciente dentro de un vehículo cubierto de nieve la noche del lunes, informó el departamento de policía de la ciudad en un comunicado. El estudiante de la Universidad Salve Regina fue trasladado a un hospital y fue declarado muerto por intoxicación con monóxido de carbono, indicó la policía.

Algunos grandes distritos escolares volvieron a las clases presenciales el miércoles, incluido Filadelfia, que había pasado a las clases en línea durante los dos primeros días de la semana.

En la ciudad de Nueva York, más de 900.000 estudiantes del mayor sistema de escuelas públicas del país tuvieron un día normal el martes. Muchos alumnos y sus cuidadores atravesaron grandes montones de nieve y esquivaron los esparcidores de sal durante su recorrido matutino.

La electricidad había regresado para muchos de los cientos de miles que se quedaron sin servicio en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island. Pero unos 173.000 clientes en Massachusetts seguían sin electricidad a primera hora del miércoles.

En los últimos días se han cancelado miles de vuelos hacia y desde Estados Unidos. Para el miércoles, las interrupciones parecían estar disminuyendo, con solo alrededor de 150 vuelos en tierra, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware.

Cuando el vuelo de Jamie Meyers aterrizó en Nueva York procedente de Buenos Aires, Argentina, la noche del martes, la cabina llena de pasajeros aliviados estalló en aplausos. La residente de Manhattan debía llegar a casa el domingo, pero enfrentó una cancelación y un retraso considerable.

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta del lunes como un “clásico ciclón bomba/tormenta del noroeste”. Un ciclón bomba ocurre cuando la presión de una tormenta cae una determinada cantidad dentro de un período de 24 horas.

Golden informó desde Seattle y Boone informó desde Boise, Idaho. Contribuyeron los periodistas de The Associated Press Jennifer Peltz, Michael R. Sisak y Philip Marcelo en Nueva York; Mike Catalini en Morrisville, Pensilvania; Mark Scolforo en Harrisburg, Pensilvania; Kathy McCormack en Concord, New Hampshire; y Audrey McAvoy en Honolulu.

