El noreste de EE. UU. se recupera de una tormenta brutal que afectó a vuelos y canceló clases

NUEVA YORK (AP) — Vecinos, trabajadores del gobierno y una potente máquina ferroviaria quitanieves apodada “Darth Vader” se esforzaban para despejar gran parte del noreste de Estados Unidos tras una tormenta brutal y —en algunas zonas— récord, que cubrió la región de nieve y provocó miles de cancelaciones de vuelos

Pero, mientras las nevadas avanzaban hacia el norte y remitían en otras áreas el martes, los meteorólogos advirtieron que otra tormenta podría estar a la vuelta de la esquina

La tormenta del lunes, que los meteorólogos califican como la más fuerte en una década, dejó más de 60 centímetros (2 pies) de nieve en partes del noreste. Para el martes, las carreteras empezaban a reabrirse, el transporte público volvía a funcionar en algunas ciudades y se había restablecido la electricidad para algunos de los cientos de miles que se quedaron sin luz en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island

En la ciudad de Nueva York, que canceló las clases el lunes, el alcalde Zohran Mamdani anunció que las escuelas reabrirían el martes para la enseñanza presencial, lo que generó dudas sobre cuán viable es eso con la nieve aún acumulada a lo largo de las aceras

El presidente del condado de Staten Island, Vito Fossella, sostuvo que las escuelas deberían permanecer cerradas, mientras que Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers, describió la situación como “un gran desastre”

“Va a haber poca asistencia de estudiantes. Va a haber poca asistencia de personal porque la gente no sabe si puede viajar, si puede llegar a las escuelas”, afirmó Mulgrew

Portavoces de Mamdani no respondieron a un correo electrónico en el que se solicitaban comentarios, pero su responsable de escuelas, el canciller Kamar Samuels, señaló en una publicación en X que estaban “confiados en nuestra decisión de reabrir”

Filadelfia pasó a clases en línea el lunes y el martes. Distritos en Long Island y en otros lugares de los suburbios de Nueva York indicaron que volverían a cancelar las clases el martes

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que está siguiendo otra tormenta que podría traer más nieve a la región más adelante esta semana

Aunque no se espera que la nueva tormenta sea tan fuerte, incluso unos pocos centímetros adicionales de nieve sobre las zonas más afectadas podrían dificultar la limpieza, explicó Frank Pereira, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en College Park, Maryland

“Cualquier nieve adicional en este momento probablemente no será bienvenida”, comentó Pereira

El servicio meteorológico se refirió a la tormenta del lunes como un “clásico ciclón bomba/tormenta del noroeste frente a la costa del noreste”. Un ciclón bomba ocurre cuando la presión de una tormenta cae una determinada cantidad dentro de un período de 24 horas; se presenta principalmente en otoño e invierno, cuando el gélido aire ártico puede llegar al sur y chocar con temperaturas más cálidas

Más de 2.000 vuelos hacia y desde Estados Unidos fueron cancelados el martes, según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware. La mayoría de las cancelaciones afectaban a aeropuertos en Nueva York, Nueva Jersey y Boston

El Aeropuerto Internacional T.F. Green de Rhode Island pausó sus operaciones aeroportuarias el lunes mientras lidiaba con casi 97 cm (38 pulgadas) de nieve, de acuerdo con el Servicio Meteorológico, lo que rompió un récord establecido en 1978

Central Park, en la ciudad de Nueva York, registró 48 cm (19 pulgadas) de nieve. Warwick, Rhode Island, superó los 91 cm (3 pies), la cifra más alta del país hasta ahora. La ráfaga de viento más fuerte, de 134 kilómetros por hora (83 millas por hora), se registró en Nantucket, y se observaron ráfagas con fuerza de huracán en todo Cape Cod

Nueva York, Filadelfia y otras ciudades, así como varios estados, declararon emergencias

La dirección de The Boston Globe canceló la impresión de su periódico diario por primera vez en sus más de 150 años de historia porque la nieve y los vientos impidieron que el personal llegara con seguridad a su planta de impresión, informó el diario en un artículo en su sitio web

En el área de la ciudad de Nueva York, la Autoridad Metropolitana de Transporte (MTA, por sus siglas en inglés) informó el lunes por la noche que las líneas de metro estaban en su mayoría operativas tras retrasos anteriores, con la excepción del muy afectado condado de Staten Island, donde el servicio ferroviario seguía suspendido

La MTA indicó que se esperaba que el servicio de trenes de cercanías hacia los suburbios al norte y al este de la ciudad reanudara un servicio limitado antes de la hora punta del martes

Christa Prince y otras dos personas estaban en Brooklyn el lunes por la tarde con palas y una quitanieves eléctrica

“Simplemente estamos abriendo un camino para este auto", explicó Prince. "No es nuestro auto, pero ya sabes, sólo estamos haciendo un buen gesto por nuestro vecino”

___

Izaguirre informó desde Albany, Nueva York. Los periodistas de The Associated Press Mike Catalini en Morrisville, Pensilvania; Mark Kennedy y Mike Sisak en Nueva York; Darlene Superville en Washington; Susan Haigh en Hartford, Connecticut; Christopher Weber en Los Ángeles; Philip Marcelo en Buenos Aires, Argentina, y Hallie Golden en Seattle contribuyeron

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa