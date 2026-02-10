El noruego Birk Ruud logra el oro en slopestyle de esquí acrobático

Después de triunfar en el big air en los Juegos Olímpicos de Pekín 2022, el noruego Birk Ruud se proclamó ahora campeón olímpico de slopestyle en el esquí acrobático de Milán-Cortina, este martes en Livigno

Superó en el podio de la prueba al estadounidense Alex Hall y al neozelandés Luca Harrington

Ruud, de 25 años y que ya había triunfado en esta prueba en el Mundial del año pasado, empezó ya en tromba, firmando el mejor resultado de la primera manga de la final

Hall respondió con un segundo run espectacular, pero no pudo subirse a lo más alto del podio

Ruud acumuló 86.28 puntos al final, mientras que Hall se quedó en 85.75, mientras que Harrington sumó 85.15