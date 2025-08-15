El noruego Jonas Abrahamsen gana el Circuito Franco-Belga

El ciclista noruego Jonas Abrahamsen ganó este viernes el Circuito Franco-Belga en Mont-de-l'Enclus, en la región belga de Valonia.

El corredor del equipo Uno-X fue el más fuerte en la ascensión final, una subida de dos kilómetros con un 6% de desnivel medio (con partes con un 14%).

Segundo fue el neozelandés Corbin Strong y tercero el español Eduard Prades.

Abrahamsen ganó el pasado 16 de julio una etapa del Tour de Francia en Toulouse. A sus 29 años logra ahora la tercera victoria de su carrera.

"Terminé el Tour de Francia en una forma excelente, me sentía realmente con piernas para ganar hoy", declaró el pedalista noruego.