El noruego Soren Waerenskjold conquista la Vuelta a Alemania
El ciclista noruego Soren Waerenskjold ganó este domingo la Vuelta a Alemania, que comenzó el...
- 1 minuto de lectura'
El ciclista noruego Soren Waerenskjold ganó este domingo la Vuelta a Alemania, que comenzó el miércoles en Essen y terminó en Magdeburgo, con una cuarta y última etapa que se decidió al esprint en favor del británico Matthew Brennan.
Waerenskjold había ganado el prólogo de tres kilómetros en las calles de Essen y también la tercera etapa, el sábado en Arnsberg, aprovechando entonces la descalificación del neerlandés Danny Van Poppel, que había entrado en meta en primer lugar.
El domingo, a orillas del río Elba, Van Poppel se cayó en el esprint masivo ganado por Brennan, que terminó segundo de la general a 25 segundos y con dos triunfos de etapa.
El belga Wout Van Aert completó el podio final de esta Vuelta a Alemania, a 33 segundos del campeón.
- Clasificación de la 4ª y última etapa:
1. Matthew Brennan (GBR/TVL) en 3 h 29:21
2. Soren Waerenskjold (NOR/UXM) m.t.
3. Jonathan Milan (ITA/LTK) m.t.
4. Jordi Meeus (BEL/RBH) m.t.
5. Zak Erzen (SLO/TBY) m.t.
...
- Clasificación general final:
1. Soren Waerenskjold (NOR/UXM) 16 h 29:58
2. Matthew Brennan (GBR/TVL) a 0:25
3. Wout van Aert (BEL/TVL) a 0:33
4. Marius Mayrhofer (GER/TUD) a 0:35
5. Riley Sheehan (USA/IPT) m.t.
...
Otras noticias de Ciclismo
- 1
Las zonas oscuras de un gobierno en shock
- 2
Un experto reveló cuál es el estudio que las personas que fuman o fumaron deberían realizarse: “Puede salvarte la vida”
- 3
Una vieja trama de millones, cartelización y amigos para gestionar los fondos de la discapacidad
- 4
Pehuajó: un hombre y sus dos hijos murieron tras chocar con un camión en la ruta 5