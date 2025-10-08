El Norwegian Aqua inicia su temporada de cruceros por el Caribe desde Miami hasta abril de 2026

MADRID, 8 Oct. 2025 (Europa Press) -

Norwegian Cruise Line (NCL) ha inaugurado la temporada de viajes del Norwegian Aqua desde su nuevo puerto base en Miami, que se prolongará hasta abril de 2026, con itinerarios de siete días por el Caribe y escalas en Great Stirrup Cay, la isla privada de la compañía, así como en destinos como Puerto Plata (República Dominicana), Santo Tomás (Islas Vírgenes estadounidenses) y Tórtola (Islas Vírgenes británicas).

El Norwegian Aqua, el barco más reciente de NCL, ofrece actividades para todas las edades, incluyendo los toboganes más largos y rápidos en alta mar, el Aqua Slidecoaster, el complejo deportivo interactivo Glow Court, el área de juegos Aqua Game Zone y atracciones al aire libre como The Stadium y el tobogán seco The Drop de diez pisos.

Para quienes buscan relajación, el barco dispone del Vibe Beach Club, exclusivo para adultos, y del Mandara Spa and Salon, así como amplias terrazas de piscina y cabañas con vistas al mar. Además, cuenta con 17 restaurantes y 18 bares y salones, y ofrece espectáculos inmersivos como 'Revolution: A Celebration of Prince' y 'Elements: The World Expanded'.

El Norwegian Aqua realizará su temporada inaugural desde Miami tras completar itinerarios anteriores a las Bermudas desde Nueva York, consolidándose como el barco de mayor tamaño y capacidad de la compañía, con un aumento del 10% frente a sus barcos gemelos Norwegian Prima y Norwegian Viva.