El Nottingham Forest cesa a su director técnico Sean Dyche

Acechado por el descenso en la Premier League, el Nottingham Forest despidió el miércoles a su director técnico, Sean Dyche.

El empate 0-0 con el colista, el Wolverhampton, este miércoles por la vigesimosexta fecha de la liga inglesa, fue el detonante para el cese de Dyche.

"El Nottingham Forest Football Club confirma que Sean Dyche ha sido relevado de su cargo como entrenador", declaró el club en un comunicado en X.

El Nottingham, dos veces campeón de Europa (1979 y 1980), ocupa el puesto 17 de la Premier, con 27 puntos, solo tres unidades más que el West Ham United, que está decimoctavo y es el primer equipo en zona de descenso a la Championship (segunda división).