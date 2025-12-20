El novato de Miami se redime con un touchdown decisivo en la victoria 10-3 sobre Texas A&M

COLLEGE STATION, Texas, EE.UU. (AP) — La recepción de touchdown de 11 yardas de Malachi Toney, para desempatar el juego con menos de dos minutos restantes, llevó al sembrado N° 10, Miami, a una victoria de 10-3 sobre el sembrado número siete, Texas A&M, el sábado en la primera ronda de los playoffs del fútbol americano colegial.

Mark Fletcher Jr. logró un récord personal de 172 yardas por tierra para ayudar a los Hurricanes (11-2) a avanzar al Cotton Bowl, donde enfrentarán al sembrado número dos, Ohio State, el 31 de diciembre.

La gran jugada de Toney llegó después de lo que pareció un error devastador para el novato. Toney hizo una recepción, pero Dalton Brooks le arrebató el balón y Daymion Sanford lo recuperó en la yarda 47 de Texas A&M con aproximadamente siete minutos por jugar. Los compañeros rodearon a un Toney visiblemente molesto en el banco, animándolo y tratando de mantenerlo positivo.

Él y la ofensiva de Miami tuvieron otra oportunidad cuando Rueben Bain Jr. capturó a Marcel Reed en dos de tres jugadas en la siguiente serie para forzar un despeje.

Una carrera de 56 yardas en la primera jugada de la siguiente serie, la más larga que ha tenido Fletcher en el colegio, llevó a los Hurricanes a la yarda 30 de Texas A&M con aproximadamente tres minutos por jugar. Miami utilizó cuatro carreras más de Fletcher para ponerse en posición de anotar antes de que Toney recibiera el pase corto de Carson Beck y se lanzara hacia la zona de anotación.

Los Aggies tuvieron una oportunidad de empatar después de eso, pero Bryce Fitzgerald interceptó a Reed por segunda vez, esta vez en la zona de anotación, para finalizar el partido.

