El novato Shedeur Sanders será titular por primera vez con Browns ante Las Vegas

BEREA, Ohio, EE.UU. (AP) — Shedeur Sanders es un verdadero showman, uno de los muchos dones heredados de su famoso padre. Y ya está causando expectación sobre su primer partido como titular en la NFL.

Ocurrirá en la meca del entretenimiento de Estados Unidos.

"No puedes perderte este momento", recomendó el miércoles Sanders, quien espera que le vaya mejor que en su debut. "Definitivamente será emocionante".

Sanders, el llamativo quarterback novato de sonrisa radiante, confianza inquebrantable y una gran base de fanáticos, será titular el domingo de visita ante los Raiders de Las Vegas —quizás un lugar adecuado. Los Browns (2-8) recurrieron a él mientras su compañero novato Dillon Gabriel se recupera de una conmoción.

Sanders, quien comenzó el campamento de entrenamiento como el cuarto en la fila del equipo detrás de Kenny Pickett, Joe Flacco y Gabriel, se convertirá en el 42do mariscal de campo en ser titular para los Browns desde que la franquicia de expansión regresó en 1999.

"Eso es una locura", dijo cuando se le informó de una estadística sorprendente que subraya la ineptitud del equipo. "Siento que soy el indicado. Sé que soy el indicado".

El tiempo lo dirá. Hasta ahora, los comentarios han sido mixtos.

La semana pasada, Sanders reemplazó a Gabriel después de que se lesionó en la segunda mitad de la derrota por 23-16 ante Baltimore. Fue una salida inestable.

Sanders, quien cayó a la quinta ronda en el draft de abril antes de ser seleccionado por los Browns, completó sólo cuatro de 16 pases para 47 yardas con una intercepción.

También fue capturado dos veces, perdió un balón y retuvo otro demasiado tiempo, un problema que lo aquejó desde la universidad. Salvo por dar a los desdichados fanáticos de Cleveland un motivo por el cual animarse, Sanders hizo poco para convencer de que la búsqueda del quarterback franquicia de los Browns terminó.

Sanders fue duro consigo mismo después. Aceptó la culpa y consideró que debió haber hecho más. Pero para el miércoles ya había pasado la página y está más que listo para enmendarse.

"Definitivamente soy mi mayor crítico", expresó. “Así que en ciertas situaciones del juego, incluso en esa cuarta oportunidad del último partido (un pase incompleto), desearía haber extendido la jugada. No escucho lo que nadie tiene que decir que no esté dentro de la organización, dentro del equipo, en la familia”.

A diferencia de la semana pasada, Sanders debería estar mejor preparado. El entrenador Kevin Stefanski dijo que Sanders realizará todas las repeticiones del primer equipo en la práctica. Los Browns habían sido criticados por no darle a Sanders tiempo con los titulares desde que fue reclutado.

Stefanski dijo que Gabriel sigue en el protocolo de conmociones, pero está mejorando. La selección de tercera ronda de Oregón tuvo dificultades en sus seis partidos como titular y tiene marca de 1-5.

Cuando reciba la autorización médica, Gabriel podría regresar a la alineación titular. Pero eso también podría depender de cómo le vaya a Sanders esta semana. Si juega bien, es posible que termine la temporada con unos Browns que no van a ninguna parte.

