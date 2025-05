El novelista Percival Everett y el dramaturgo Brandon Jacobs-Jenkins, ganan el Pulitzer de las artes

NUEVA YORK (AP) — La novela de Percival Everett, "James", su radical reinvención de “The Adventures of Huckleberry Finn” ("Las aventuras de Huckleberry Finn") desde la perspectiva de su personaje titular esclavizado, ha ganado el Premio Pulitzer de ficción. "Purpose", el drama de salón de Branden Jacobs-Jenkins sobre una familia negra exitosa que se destruye desde dentro, ganó en la categoría de drama. También obtuvo seis nominaciones a los Premios Tony la semana pasada.

El Pulitzer de Everett confirmó a "James" como la novela más celebrada de Estados Unidos en 2024 y aceleró el notable ascenso del autor de 68 años después de décadas de ser poco conocido por el público en general. Desde 2021, ha ganado el Premio PEN/Jean Stein por "Dr. No", fue finalista del Pulitzer por "Telephone" y estuvo en la lista corta del Booker por "The Trees". Antes del lunes, "James" ya había ganado el Premio Nacional del Libro, el Premio Kirkus y la Medalla Carnegie de ficción. Su sátira racial y editorial "Erasure", lanzada en 2001, fue adaptada en la película nominada al Oscar de 2023 "American Fiction".

La mención del Pulitzer describió a "James" como una "reconsideración lograda" que ilustra "la absurdidad de la supremacía racial y ofrece una nueva perspectiva sobre la búsqueda de la familia y la libertad".

"Purpose" fue elogiada en su mención como "una hábil mezcla de drama y comedia que explora cómo diferentes generaciones definen la herencia". Jacobs-Jenkins había sido nominado dos veces al Pulitzer de drama, por "Everybody" en 2018 y "Gloria" en 2016. Ganó el Premio Tony a la mejor reposición de una obra el año pasado por "Appropriate", una obra centrada en una reunión familiar en Arkansas donde todos tienen motivaciones y quejas en competencia. Forma parte del comité anfitrión de la Gala del Met de este año.

También el lunes, los organizadores del Pulitzer anunciaron que Jason Roberts ganó el premio de biografía por "Every Living Thing: The Great and Deadly Race to Know All Life" y "To the Success of Our Hopeless Cause: The Many Lives of the Soviet Dissident Movement" de Benjamin Nathans fue citado por no ficción general. Se anunciaron dos libros como ganadores en la categoría de historia, ambos, al igual que "James" y "Purpose", exploraciones de la raza en la historia y cultura de Estados Unidos: "Combee: Harriet Tubman, The Combahee River Raid, and Black Freedom During the Civil War" de Edda L. Fields-Black y "Native Nations: A Millennium in North America" de Kathleen DuVal.

"New and Selected Poems" de Marie Howe ganó en poesía, y "Sky Islands" de la compositora y percusionista Susie Ibarra, un conjunto de ocho piezas inspirado en los hábitats de la selva tropical de Luzón, Filipinas, fue galardonado con el Pulitzer de música.

