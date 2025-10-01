El nuevo acuerdo comercial UE-Marruecos que incluye al Sáhara entrará en vigor el sábado

BRUSELAS, 1 Oct. 2025 (Europa Press) -

El nuevo acuerdo comercial entre la UE y Marruecos, que incluye explícitamente los productos del Sáhara Occidental bajo control marroquí, entrará en vigor el sábado para dar cumplimiento al plazo de 12 meses que impuso el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en una sentencia que anuló el acuerdo previo por considerar que se celebró sin el consentimiento del pueblo saharaui.

Así lo han confirmado a Europa Press varias fuentes diplomáticas después de que los Veintisiete hayan dado este miércoles su visto bueno a nivel de embajadores a la propuesta de la Comisión Europea para renovar el acuerdo.

Este paso da inicio al procedimiento escrito que requerirá del visto bueno de los gobiernos, tras lo que el nuevo acuerdo quedará adoptado y podrá aplicarse de forma provisional desde el 4 de octubre, cuando se cumple un año de la sentencia del TJUE.

El texto plantea un etiquetado que especifique el origen de los productos procedentes del Sáhara Occidental y que los productos originarios del territorio saharaui sujetos al control de las autoridades aduaneras de Marruecos se beneficien de las mismas preferencias comerciales que las concedidas por la UE a los productos cubiertos por el acuerdo de asociación.

Además, la UE se compromete a financiar proyectos en sectores clave de la región en relación con gestión de recursos hídricos, energía o lucha contra la desertificación y a aumentar la ayuda humanitaria a los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia).

De este modo, Bruselas pretende dar cumplimiento a la disposición de la sentencia del TJUE que afirmaba que el consentimiento del pueblo del Sáhara Occidental a los acuerdos comerciales no debía ser necesariamente explícito, sino que podía darse por hecho cuando no se crean obligaciones para ese pueblo y la explotación de sus recursos naturales le reporta algún tipo de ventaja.

Por su lado, el Frente Polisario considera que "la única vía" para garantizar la viabilidad jurídica de un hipotético nuevo acuerdo es mediante su reconocimiento como interlocutor exclusivo en la materia, con base en su calidad de representante del pueblo del Sáhara Occidental.

"Todo acuerdo que no lo haga, está condenado a la anulación", ha advertido el representante del Frente Polisario en España, Abdulah Arabi, quien ha incidido en que "lo mismo pasará con la aplicación provisional de un nuevo acuerdo" ya que, si este se adopta en los términos actuales, el Frente Polisario recurrirá el nuevo marco ante el TJUE "en defensa de los derechos del pueblo saharaui" que rechaza supeditar a intereses económicos.