El nuevo álbum de BTS y lo que debes saber sobre el regreso de la banda de K-pop

NUEVA YORK (AP) — Después de una pausa musical de casi cuatro años, los gigantes del K-pop BTS están de regreso. Bueno, casi.

La mañana del jueves, la compañía de entretenimiento BigHit Music compartió en las redes sociales que el septeto — RM, Jin, Jimin, V, Suga, Jung Kook y J-Hope — lanzará un nuevo álbum el 20 de marzo titulado "ARIRANG". Es su quinto álbum.

Entonces, ¿qué pueden esperar los oyentes?

Lo que sabemos sobre el nuevo álbum de BTS, “ARIRANG”

Además de la noticia del título del álbum, el minorista Target anunció que se asociará con BTS para ediciones exclusivas de preventa de "ARIRANG". A partir de las nueve de la tarde hora del Este el jueves, los fanáticos podrán preordenar diez ediciones diferentes en vinilo del álbum. Y para los fanáticos de los CDs, hay dos ediciones exclusivas con fototarjetas coleccionables.

Fuera de eso, los detalles son limitados. BigHit Music compartió un enlace en las redes sociales la mañana del jueves que dirigía a Weverse, la plataforma de fans en línea propiedad de la compañía de gestión de BTS, HYBE. La página web incluía detalles de preventa internacional para "ARIRANG" pero parecía omitir todo el arte del álbum.

A principios de este mes, BigHit Music compartió una nota algo críptica en X: "Regreso el 20 de marzo confirmado". No era mucho, pero sí confirmó aún más las noticias del verano pasado, cuando el grupo insinuó una gira mundial y anunció que un nuevo álbum se lanzaría en la primavera de 2026. En ese momento, dijeron que comenzarían a trabajar en el proyecto en julio de 2025.

¿BTS hará una gira pronto?

El martes, la banda anunció una gira mundial 2026-2027, comenzando en Corea del Sur en abril y extendiéndose hasta marzo de 2027 con más de 70 fechas en Asia, América del Norte, América del Sur, Australia y Europa.

Esto marca las primeras presentaciones principales del grupo desde su gira Permission to Dance on Stage 2021–22.

¿Por qué BTS estuvo en pausa tanto tiempo?

A los siete miembros de BTS se les asignó completar el servicio militar obligatorio de Corea del Sur.

En Corea del Sur, todos los hombres aptos de entre 18 y 28 años están obligados por ley a realizar de 18 a 21 meses de servicio militar bajo un sistema de conscripción destinado a disuadir la agresión de la rival Corea del Norte.

La ley otorga exenciones especiales a atletas, músicos clásicos y tradicionales, y bailarines de ballet y otros si han obtenido los primeros premios en ciertas competiciones y se considera que han mejorado el prestigio nacional. Las estrellas del K-pop y otros artistas no están sujetos a tales privilegios.

El rapero Suga fue el último miembro del grupo en ser liberado — de sus deberes como agente de servicio social, una alternativa al servicio militar que, según se informa, eligió debido a una lesión en el hombro. Eso fue en junio de 2025.

Los otros seis, RM, V, Jimin, Jung Kook, Jin y J-Hope, sirvieron en el ejército.

BTS escalonó su servicio militar para dar tiempo suficiente para que sus miembros se enfocaran en proyectos en solitario mientras el grupo estaba en receso.

Jin, el miembro más antiguo, fue el primero en enlistarse en 2022. También fue el primero en ser dado de alta, en junio de 2024.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.