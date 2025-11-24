El nuevo club de la IA otorgará un poder similar al nuclear, según un ejecutivo tecnológico ruso

Por Elena Fabrichnaya y Gleb Bryanski

MOSCÚ, 24 nov (Reuters) -

La inteligencia artificial (IA) otorgará una influencia equiparable a la de la tecnología nuclear a los países capaces de adelantarse ahora, dijo un alto ejecutivo ruso de IA, lo que les dará superioridad este siglo.

Alexander Vediajin, primer director general adjunto de Sberbank, que está pasando de ser una importante entidad crediticia a un conglomerado tecnológico centrado en la IA, dijo a Reuters que era un logro que Rusia se encontrara entre los siete países con IA de producción propia.

"La IA es como un proyecto nuclear. Está surgiendo un nuevo 'club nuclear' a nivel mundial, en el que o tienes tu propio gran modelo de lenguaje (LLM, por sus siglas en inglés) nacional o no lo tienes", dijo Vediajin en una entrevista en el evento anual AI Journey de Rusia.

Rusia debe tener al menos dos o tres modelos de IA originales, no "modelos extranjeros reentrenados", para su uso en áreas sensibles como los servicios públicos en línea, la sanidad y la educación, dijo.

"Es imposible introducir información confidencial en un modelo extranjero. Simplemente está prohibido. Hacerlo acarrearía consecuencias muy desagradables", dijo Vediajin.

El presidente Vladimir Putin declaró la semana pasada que los modelos de inteligencia artificial propios eran vitales para preservar la soberanía rusa. El Sberbank y la empresa tecnológica Yandex lideran los esfuerzos por alcanzar a sus rivales estadounidenses y chinos.

Según Vediajin, Rusia tendrá dificultades para equipararse a los líderes de la informática, especialmente debido a las sanciones occidentales que limitan el acceso a la tecnología, y es probable que la brecha aumente.

SE CIERRA LA ENTRADA EN EL CLUB DE LA IA

Vediajin afirmó que Estados Unidos y China aventajan al resto del club, incluida Rusia, en unos seis o nueve meses, y que la entrada de nuevos miembros está efectivamente cerrada.

"En esta carrera, cada día cuenta, pero los que no han empezado están quedando por detrás de los líderes en mucho más de un día cada día que pasa. Para los que decidan unirse ahora, será extremadamente costoso, casi imposible", dijo. "Apreciamos lo que han hecho las empresas chinas y estadounidenses. Entendemos que tienen una gran ventaja, con mucho dinero, expertos y potencia de cálculo", dijo Vediajin.

Vediajin dijo que GigaChat 2 MAX LLM de Sberbank era comparable a ChatGPT 4.0, mientras que su nuevo GigaChat Ultra Preview estaba a la par con ChatGPT 5.0.

Sberbank se está preparando para la competencia con modelos de próxima generación y planea que algunos de sus últimos modelos sean de código abierto, incluso para uso comercial.

RUSIA, INMUNE AL "RIESGO DE BURBUJA DE LA IA"

Rusia se apoyará en programadores y matemáticos para reducir costes y acelerar el aprendizaje automático, dijo Vediajin, y añadió: "Lo que no podemos conseguir con números, lo conseguimos con habilidades".

Aun así, el desarrollo de la IA requiere una inversión masiva, dijo, estimando las necesidades del sector energético ruso en 40 billones de rublos (US$506.000 millones) para generación y 5 billones para redes en los próximos 16 años.

Un salto en la memoria LLM y la aparición de una arquitectura de IA no basada en transformadores generativos preentrenados (GPT) podrían marcar el próximo avance, dijo, similar a lo que hizo la china DeepSeek en 2024. (Información de Gleb Bryanski; edición de Guy Faulconbridge y Alexander Smith; edición en español de Jorge Ollero Castela)