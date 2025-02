El nuevo equipo de la MLS, San Diego FC, está listo para comenzar su primera temporada

Mientras que hay un cierto peso que llevar como el primer fichaje estelar de un equipo, el mexicano Hirving “Chucky” Lozano está asumiendo su papel en San Diego FC con entusiasmo.

Lozano es la estrella del 30mo. equipo de la Major League Soccer, que inicia su primera temporada el domingo con un partido fuera de casa contra el campeón defensor de la liga, LA Galaxy.

El delantero expresó que está ansioso por ver en qué punto se encuentra San Diego al inicio de la temporada, midiendo a su club contra uno de los mejores equipos de la liga.

“Creo que es un gran partido para ver en qué tenemos que mejorar, en qué tenemos que poner un poco más. Pero creo que, personalmente, y por lo que he visto, creo que vamos a llegar allí. Creo que estamos trabajando muy bien, estamos trabajando en los detalles y creo que estamos en el camino correcto”, dijo Lozano.

Lozano fue fichado como el primer jugador designado del equipo en junio del año pasado, pero permaneció con el PSV Eindhoven en los Países Bajos hasta su transferencia formal a principios de 2025.

Originario de la Ciudad de México y de 29 años, Lozano jugó para Pachuca en la Liga MX y para el club italiano Napoli. También tiene 18 goles en 70 apariciones con la selección nacional de México y participó en las Copas del Mundo de 2018 y 2022.

Dijo que San Diego FC ha superado sus expectativas hasta ahora.

“Estoy súper feliz aquí en San Diego, tanto en el club como en la ciudad, ¿verdad?” dijo. “Pero bueno, personalmente creo que voy a intentar estar en mi mejor nivel. Me estoy preparando muy duro para llegar a la temporada de la mejor manera y competir de la mejor manera”.

Lozano contará con la ayuda en la primera temporada del equipo del mediocampista Luca de la Torre, un nativo de San Diego cedido por el Celta de Vigo en La Liga española, que también juega para Estados Unidos. El extremo Anders Dreyer, adquirido del club belga Anderlecht, también es un jugador designado.

Otros jugadores notables en la ecléctica primera plantilla del equipo incluyen a los mediocampistas Emmanuel Boateng, adquirido en un intercambio con el New England Revolution, y al veterano Aníbal Godoy, también capitán de la selección nacional de Panamá.

“Estamos enfocados en tres aspectos: Asegurarnos de que estemos saludables y en forma como una plantilla en expansión que está creciendo, asegurarnos de que el estilo de juego del modelo de juego esté claro y luego asegurarnos de desarrollar un espíritu de lucha entre el equipo”, dijo el entrenador Mikey Veras. “Creo que hemos tenido una pretemporada muy exitosa en términos de maximizar cada segundo que hemos tenido juntos y hacer esas tres cosas”.

San Diego se destaca entre los equipos de la liga. Es propiedad del multimillonario egipcio Mohamed Mansour y de la Tribu Sycuan, la primera tribu nativa americana en Estados Unidos en tener una participación en la propiedad de un equipo de fútbol profesional. El grupo de propietarios también incluye al estelar tercera base de los Padres de San Diego, Manny Machado, y a la actriz/productora Issa Rae.

Mansour también es propietario de la Right to Dream Academy, que comenzó en Ghana en 1999 y desde entonces se ha expandido a Dinamarca, Egipto y ahora, San Diego. El objetivo de Right to Dream era desarrollar jóvenes jugadores de mercados desatendidos. Uno de los graduados de la academia es Mohammed Kudus, quien juega para el West Ham United y anotó para Ghana en la Copa del Mundo de 2022.

San Diego presentó su Right to Dream Academy en tierras de la tribu Sycuan en El Cajón en octubre. El equipo de la MLS entrena en las instalaciones de poco más de 11 hectáreas (28 acres) junto a jóvenes prospectos de la academia, quienes viven en el campus y asisten a la escuela allí.

La adición de San Diego equilibra la liga con 15 equipos por conferencia. Es probable que la MLS se mantenga en 30 equipos en el futuro previsible.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.