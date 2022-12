El nuevo fármaco de eisai y biogen contra el alzheimer debería de costar menos que aduhelm: informe

23 dic (Reuters) - Según un influyente grupo de investigación sobre precios de medicamentos, el lecanemab, el nuevo tratamiento de la enfermedad de Alzheimer de Eisai Co Ltd y Biogen Inc, debería de tener un precio inferior al del medicamento Aduhelm desarrollado por ambas empresas.

En un borrador de informe publicado el jueves, el Instituto de Revisión Clínica y Económica (ICER, por sus siglas en inglés) señaló que un precio de entre 8.500 y 20.600 dólares anuales para el lecanemab cumpliría algunos umbrales de rentabilidad comúnmente usados.

Biogen redujo a la mitad el precio de su primer fármaco contra el Alzheimer, Aduhelm, el año pasado, a 28.200 dólares para una persona con un peso medio, en un contexto de ventas moderadas y obstáculos al reembolso.

El tratamiento con lecanemab para pacientes con Alzheimer parece "prometedor pero no concluyente", según el ICER.

El ICER no es una agencia gubernamental y no tiene autoridad para fijar precios, pero muchas grandes aseguradoras médicas de Estados Unidos lo tienen en cuenta sus informes cuando negocian los precios.

Eisai y Biogen no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios sobre el informe del ICER.

Según Mohit Bansal, analista de Wells Fargo, la caracterización del ICER es "menos que elogiosa", pero lecanemab supera a otras opciones disponibles para el tratamiento del Alzheimer.

En noviembre, Eisai afirmó que el lecanemab reducía en un 27% la tasa de deterioro cognitivo en una escala clínica de demencia, en comparación con el placebo. También dio nuevos detalles sobre los efectos secundarios, como inflamación y hemorragia cerebrales.

Según el ICER, el tratamiento con el fármaco puede aportar un beneficio pequeño o incluso sustancial a los pacientes con Alzheimer en fase inicial, pero sigue existiendo la posibilidad de un daño neto debido a los efectos secundarios de inflamación cerebral.

Las acciones de Eisai cayeron el viernes tras conocerse la muerte de un tercer paciente en un ensayo de lecanemab. La empresa confirmó la muerte a Reuters y dijo que estaba investigando la causa. (Reporte de Manas Mishra en Bengaluru Editado en español por Javier López de Lérida)

Reuters