El nuevo gobierno italiano será prootan y proeuropeo, dice meloni

ROMA, 19 oct (Reuters) - Giorgia Meloni, que se espera que sea la próxima primera ministra de Italia, fijó el miércoles las reglas a sus socios de coalición de derecha al afirmar que su nuevo Gobierno será favorable a la OTAN y formará parte de Europa.

"Italia, con nosotros en el Gobierno, nunca será el eslabón débil de Occidente", dijo en un comunicado, añadiendo que cualquier partido que no este de acuerdo con esta línea no podría unirse a su Gobierno.

Los comentarios se conocen tras la publicación de una grabación filtrada en la que se escucha a su aliado conservador Silvio Berlusconi acusar al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, de desencadenar la guerra de meses con Rusia.

Berlusconi, de 86 años, es un antiguo amigo del presidente ruso Vladimir Putin y sus comentarios siguen a una serie de declaraciones en los últimos meses en las que ha respaldado la línea de Moscú sobre su invasión de Ucrania y ha criticado la respuesta de Occidente.

Meloni, a quien se le podría pedir que forme Gobierno este mismo fin de semana, ha prometido en repetidas ocasiones seguir respaldando a Ucrania y apoyar las sanciones occidentales contra Rusia.

"En una cosa he sido, soy y seré siempre clara. Tengo la intención de liderar un Gobierno con una línea de política exterior clara e inequívoca", dijo. "Cualquiera que no esté de acuerdo con esta piedra angular no puede formar parte del Gobierno". (Reporte de Crispian Balmer Editado en español por Javier López de Lérida)

