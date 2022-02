El nuevo informe de BitMEX predice cinco formas en que el mundo de las criptomonedas cambiará en 2022

MAHE, Seychelles--(BUSINESS WIRE)--feb. 17, 2022--

BitMEX, plataforma líder en criptoinversiones, ha publicado un nuevo informe que predice cambios significativos en el panorama de las criptomonedas en 2022, como un cierre de la brecha de género entre los adoptantes de criptomonedas y un aumento en el número de adquisiciones de empresas financieras tradicionales por parte de los actores del mercado criptográfico.

El informe, titulado Five Ways the World of Crypto Will Change in 2022 (Cinco maneras en que el mundo de las criptomonedas cambiará en 2022), se elaboró con las aportaciones de varios ejecutivos y empleados de BitMEX.

Su objetivo es analizar lo que podría esperarse del sector en 2022 y más adelante, reconociendo al mismo tiempo que se producirán desarrollos inesperados que seguramente sorprenderán incluso a los observadores más inteligentes de este espacio en rápida evolución.

El informe de BitMEX hace cinco predicciones:

1. Más mujeres que nunca abrazarán el mercado criptográfico en 2022

2. Solana le dará un buen repaso a Ethereum

3. El criptogaming se disparará

4. La demanda de productos de criptoahorro de alto rendimiento aumentará

5. Las empresas de criptomonedas buscarán la adquisición de empresas financieras tradicionales (TradFi)

El informe completo está disponible para su descarga aquí. Para obtener más información sobre BitMEX, su creciente gama de productos y servicios, y otros datos del sector, haga clic aquí o visite el BitMEX Blog.

