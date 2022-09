El nuevo juego de Capitán América y Pantera Negra, protagonista junto a World of Heroes de la D23 de Disney

12/09/2022 El nuevo juego protagonizado por Capitán América y Pantera Negra, entre otros, que aún no tiene fecha ni nombre.. El nuevo juego de Capitán América y Pantera Negra ha protagonizado junto al título de realidad aumentada anunciado por Marvel y Niantic, World of Heroes, la presentación de videojuegos enmarcada en la D23 Expo de Disney. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA SKYDANCE NEW MEDIA.