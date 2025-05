El nuevo libro del director ejecutivo de Boomi Steve Lucas, Digital Impact, se convierte en bestseller nacional y encabeza las listas de USA Today y Publishers Weekly

CONSHOHOCKEN, Pensilvania--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

Boomi™, líder en integración y automatización inteligente, anunció hoy que su presidente y director ejecutivo, Steve Lucas, se ha convertido en un autor exitoso a nivel nacional con el lanzamiento de su nuevo bestseller: Digital Impact: The Human Element of AI-Driven Transformation (Wiley) (Impacto digital: El elemento humano en la transformación impulsada por IA). Desde su publicación, el libro escaló rápidamente en las listas de bestsellers nacionales y apareció varias veces en las listas de libros más vendidos de USA TODAY y en la lista de bestsellers de Publishers Weekly. Digital Impact ha resonado mucho entre líderes empresariales que navegan la intersección entre la inteligencia artificial y la innovación centrada en las personas porque ofrece oportunamente una guía para encarar la transformación digital de una manera más reflexiva y eficaz.

Con la IA en el dominio de las agendas ejecutivas, Digital Impact aporta una perspectiva renovada que pone el énfasis en la empatía, la confianza y la responsabilidad al lado de la innovación y la velocidad. Lucas, con décadas de experiencia en la gestión, proporciona una hoja de ruta práctica para organizaciones que buscan desbloquear el valor de la IA sin perder de vista los valores humanos.

“Convertirse en el autor de un bestseller nacional es, sin dudas, un honor, pero lo más importante es que nos indica lo urgente y universal que se ha vuelto esta conversación”, afirmó Lucas. “La IA está transformando las actividades empresariales a un ritmo sin precedentes. Digital Impact es un llamado a la acción para que las personas en puestos directivos se aseguren de que lo que oriente esa transformación sean el propósito, la ética y el foco en las personas”.

Tras su reciente publicación, Digital Impact ha logrado posiciones muy importantes dentro de las listas de bestsellers nacionales:

Digital Impact debutó en el puesto número 11 del ránking de categorías generales en la lista de bestsellers de USA TODAY —un logro que refleja su atractivo más allá del ámbito empresarial y tecnológico—.

Entre todos los libros de no ficción, Digital Impact ingresó en el puesto número 5, junto a las obras de liderazgo intelectual y actualidad más influyentes del país.

La obra se aseguró su tercer puesto en el ránking dentro de los libros de negocios, lo que subraya su relevancia para aquellas personas en puestos directivos que quieren comprender y atravesar la transformación impulsada por IA desde un enfoque humano.

En su primera semana después de la publicación, Digital Impact también hizo su debut en el puesto número 18 de la lista de libros de no ficción más vendidos de Publishers Weekly, un referente de la industria editorial que es una atracción nacional y tiene un sólido desempeño en ventas.

No se hicieron esperar los elogios del libro de parte de directores ejecutivos, de información e influencers tecnológicos del mundo de la IA, quienes consideran que Digital Impact es una lectura obligatoria para quienes lideran el cambio digital.

El libro ya está disponible en los principales comercios minoristas, como Amazon, Barnes & Noble y Books-A-Million.

Para obtener más información, visite:boomi.com/digitalimpact.

Acerca de Boomi

Boomi, líder en integración y automatización inteligente, ayuda a organizaciones de todo el mundo a automatizar y agilizar procesos críticos para lograr resultados empresariales más rápidos. Aprovecha las capacidades avanzadas de la IA y la plataforma empresarial de Boomi para conectar sistemas y gestionar flujos de datos mediante gestión de API, integración, gestión de datos y orquestación de IA en una solución integrada. Con más de 23 000 clientes a nivel mundial y una red de más de 800 socios en rápido crecimiento, Boomi está revolucionando la manera en que las empresas de todos los tamaños logran agilidad y excelencia operativa. Descubra más en boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. Boomi, el logotipo de la "B" y Boomiverse son marcas comerciales de Boomi, LP o de sus subsidiarias o filiales. Todos los derechos reservados. Otros nombres o marcas pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.

