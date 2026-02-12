El nuevo modelo de video con IA de ByteDance se vuelve viral mientras China busca un segundo momento DeepSeek

Por Eduardo Baptista

PEKÍN, 12 feb (Reuters) - El nuevo modelo de inteligencia artificial para la generación de videos de ByteDance ya ha impresionado a personas como Elon Musk y se ha vuelto viral en China, donde se ha comparado con DeepSeek y ha recibido elogios por su capacidad para producir historias cinematográficas con solo unas pocas indicaciones

Si bien los modelos de IA centrados en el texto, como ChatGPT de OpenAI y R1 de DeepSeek, se han adoptado ampliamente, los modelos especializados en la generación de videos e imágenes representan la próxima frontera en el potencial disruptivo de la tecnología

ByteDance, que presentó oficialmente Seedance 2.0 el jueves, dijo en un comunicado que el sistema estaba diseñado para producciones profesionales de cine, comercio electrónico y publicidad, ya que era capaz de procesar texto, imágenes, audio y video simultáneamente, lo que reducía el costo de creación de contenidos

El lanzamiento del producto se produce en un momento en el que China y los inversores de todo el mundo están buscando un sucesor para los modelos R1 y V3 de la empresa emergente china DeepSeek, cuyo debut mundial a principios de 2025 provocó una conmoción sistémica

En las redes sociales chinas, Seedance 2.0 ha sido comparado con el meteórico ascenso a la fama de DeepSeek

"A principios del año pasado, el lanzamiento de DeepSeek-R1 desató un acalorado debate en la comunidad tecnológica estadounidense sobre un 'momento Sputnik'", escribió el miércoles el periódico chino Global Times, respaldado por el Estado, en un editorial

"Este año, el éxito continuado de Seedance 2.0 y otras innovaciones similares ha ido aún más lejos, dando lugar a una ola de admiración por China en Silicon Valley"

El revuelo generado por Seedance 2.0 se vio reforzado cuando el hombre más rico del mundo, Elon Musk, respondió a una publicación en la que se elogiaba el modelo en su plataforma de redes sociales X con el comentario: "Está sucediendo muy rápido"

Los usuarios de la plataforma de micromensajería china Weibo compartieron videos generados por el modelo de IA que mostraban la complejidad y la calidad de imagen de sus resultados, por muy extrañas que fueran las indicaciones

Un video de dos minutos, que había sido visto alrededor de un millón de veces en Weibo, mostraba al rapero y productor discográfico Ye, antes conocido como Kanye West, y a la estrella de reality shows Kim Kardashian, como personajes de un drama palaciego ambientado en la China imperial, hablando y cantando en mandarín

Las etiquetas relacionadas con Seedance 2.0 han acumulado decenas de millones de clics en Weibo, incluida una del periódico estatal Beijing Daily que decía "de DeepSeek a Seedance, la IA de China ha triunfado"

