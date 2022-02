El nuevo modelo lingüístico de GPT para la industria bancaria aumenta la competitividad de las instituciones financieras y permite acelerar la transformación digital en semanas, no años.

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--feb. 23, 2022--

SambaNova Systems, la empresa que ofrece la única plataforma integral de software, hardware y soluciones de la industria para ejecutar aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje profundo, anuncia SambaNova GPT Banking, la primera solución diseñada específicamente para la industria financiera, lo que permite a los bancos crear una clara separación de mercado en IA al poner en marcha sus capacidades de lenguaje de aprendizaje profundo en semanas, no años.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220223005441/es/

(Graphic: Business Wire)

“GPT Banking tiene el potencial de transformar casi todos los aspectos de la industria bancaria, desde mejorar las operaciones hasta administrar el riesgo y el cumplimiento”, afirma Rodrigo Liang, director ejecutivo y cofundador de SambaNova. “Los clientes me dicen que están muy entusiasmados con la capacidad de GPT Banking para personalizar verdaderamente la experiencia del cliente, con información más profunda que les permite comprender las necesidades cambiantes de los clientes”.

Existe una brecha de implementación de aprendizaje profundo en el mundo bancario, lo que hace que las empresas financieras no puedan construir e implementar modelos de IA lo suficientemente rápido para satisfacer sus necesidades comerciales: SambaNova GPT Banking ha resuelto ese problema: “En promedio, los bancos tardan 18 meses para contratar un equipo de ciencia de datos hábiles, construir la infraestructura, capacitar e implementar un modelo de lenguaje grande. Para cuando estén listos para implementarse, el modelo de la institución está desactualizado, ya que el tamaño del modelo base habrá aumentado en 10 veces dentro del año y los requisitos de cómputo habrán cambiado drásticamente", declaró Marshall Choy, vicepresidente de producto de SambaNova Systems.

"Creamos GPT para la industria bancaria con el objetivo de mejorar la competitividad y la eficiencia del banco mientras aceleramos su transformación digital", afirmó Liang. “AI es la herramienta más rápida y económica para hacer eso hoy y nuestro servicio puede implementarse y generar valor en semanas”.

GPT Banking está diseñado para los grandes modelos de idiomas de los bancos y se ofrece como un servicio de suscripción para simplificar el proceso de implementación de los modelos de idiomas más avanzados en una fracción del tiempo.

Los bancos pueden aprovechar la tecnología para realizar:

Seminario web:

Únase a Dan Faggella, director ejecutivo de Emerj Artificial Intelligence Research; Nicole Hemsoth, editora en jefe adjunta, Situation Publishing (The Register, The Next Platform, Blocks & Files, DevClass) y el vicepresidente sénior de productos de SambaNova, Marshall Choy, el 24 de febrero de 2022 a las 4:00 p. m. GMT, 11:00 a. m. EST, 8 :00 a. m. hora del Pacífico. Registrarse aquí

Acerca de SambaNova Dataflow-as-a-Service TM GPT

La oferta principal de SambaNova, Dataflow-as-a-Service, es una plataforma de servicios de IA extensible y permite a las organizaciones poner en marcha iniciativas de IA de la noche a la mañana aumentando sus capacidades existentes y los de su personal, con una simple suscripción. La plataforma está alimentada por DataScale ®, una plataforma de software y hardware integrada que ofrece un rendimiento, precisión, escala y facilidad de uso inigualable construido en la Arquitectura de Dataflow Reconfigurable de Sistemas de SambaNova™.

En febrero de 2022, los resultados de las pruebas mostraron que SambaNova ofrece el mayor rendimiento de entrenamiento para GPT. Dataflow-as-a-Service TM GPT, la base para el Servicio bancario GPT, ha entregado 2.1x formación más rápida, capacidad de procesamiento, y rendimiento que Nvidia, Aunque SambaNova es la más rápida, la velocidad no es lo que importa, lo que importa es conseguir la mejor respuesta. SambaNova mide el éxito por el valor que ofrece a los clientes, que están logrando un impacto empresarial real y transformacional de la IA.

Con la IA convirtiéndose en una necesidad empresarial en la economía global, los clientes necesitan soluciones completas que puedan funcionar a escala de una manera financieramente viable. Con un sistema de pila completa integrado, que incluye los mejores modelos de IA, software y hardware de su clase, SambaNova ofrece las aplicaciones de IA más amplias, accesibles e impactantes del mundo. Para obtener más información sobre Dataflow-as-a-Service TM de SambaNova para lenguaje con GPT, visite: https://sambanova.ai/solutions/gpt/

Acerca de SambaNova Systems

La IA está aquí. Con SambaNova, los clientes están implementando el poder de la IA y el aprendizaje profundo en semanas en lugar de años para satisfacer las demandas del mundo habilitado para IA. La oferta insignia de SambaNova, Dataflow-as-a-Service TM, es una solución completa diseñada específicamente para la IA y el aprendizaje profundo que supera las limitaciones de la tecnología heredada para impulsar los modelos grandes y complejos que permiten a los clientes descubrir nuevas oportunidades, desbloquear nuevos ingresos y aumentar la eficiencia operativa. Con sede en Palo Alto, California, SambaNova Systems fue fundada en 2017 por luminarias del sector y expertos en diseño de hardware y software de Sun/Oracle y la Universidad de Stanford. Entre los inversores se incluyen SoftBank Vision Fund 2, fondos y cuentas gestionados por BlackRock, Intel Capital, GV, Walden International, Temasek, GIC, Redline Capital, Atlantic Bridge Ventures, Celesta y varios otros. Para obtener más información, visítenos en sambanova.ai o contáctenos en info@sambanova.ai. Siga a SambaNova Systems en LinkedIn.

Vea la versión original en businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20220223005441/es/

CONTACT: Contacto con los medios

SambaNova Systems

Virginia Jamieson

virginia.jamieson@sambanova.ai

(650) 279-8619

Keyword: california mexico united states central america north america

Industry keyword: professional services data management technology software finance banking hardware

SOURCE: SambaNova Systems

Copyright Business Wire 2022.

Pub: 02/23/2022 08:00 am/disc: 02/23/2022 08:02 am

http://www.businesswire.com/news/home/20220223005441/es