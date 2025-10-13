El nuevo Nobel de Economía francés aboga por "parar" la reforma de las pensiones

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) - El galardonado con el Nobel de Economía 2025 Philippe Aghion ha defendido este lunes la necesidad de "parar" la reforma de las pensiones al menos hasta que se celebren elecciones presidenciales. "Creo que hay que detener el reloj hasta las elecciones presidenciales", ha afirmado Aghion en el informativo de la cadena pública France 2. "Es decir, estamos a 62 años y 9 meses, nos detenemos a los 62 años y 9 meses de las elecciones presidenciales. Esta es la manera de calmar los ánimos", ha apuntado en referencia al rechazo de amplios sectores sociales y políticos. "Pararla no cuesta mucho", ha argüido. "Esto no significa que se descarte la reforma. Siempre había estado a favor de una revisión de la ley de 63 años. Significa que, si no ocurre nada, se reanudará en 2027", ha añadido. La derogación de la reforma que retrasa la edad de jubilación es una de las condiciones planteadas por el Partido Socialista Francés (PS) para respaldar a un gobierno y unos presupuestos después de que el actual primer ministro, Sébastien Lecornu, dimitiera y fuera nombrado de nuevo para el cargo la semana pasada por el presidente Emmanuel Macron. Aghion se ha referido también a la demanda de la izquierda de un impuesto adicional para las grandes fortunas. "Creo que es necesario un esfuerzo por parte de las personas con un alto patrimonio, pero no quiero afectar la herramienta productiva ni a quienes buscan innovar", ha argumentado. Ha reconocido en cualquier caso un abuso de los holdings familiares, "algo que hay que abordar". Aghion y el canadiense Peter Howitt han sido galardonados por su estudio del crecimiento y la innovación. La otra mitad del premio fue otorgada a Joel Mokyr "por identificar las condiciones previas para el crecimiento sostenible mediante el progreso tecnológico".