El nuevo paquete de seguridad económica incluirá controles de las exportaciones, según eurocomisario
BRUSELAS, 14 nov (Reuters) -
El nuevo paquete económico de la Unión Europea, que se propondrá a principios de diciembre, incluirá controles de las exportaciones, dijo el viernes el responsable de Comercio del bloque, Maros Sefcovic, quien añadió que los controles se utilizan cada vez más para ganar influencia geopolítica.
También dijo que la UE está acelerando los acuerdos de libre comercio "con todos los socios posibles en todos los continentes, con capítulos muy claros sobre materias primas críticas, sobre tecnología sensible, para que podamos diversificar el apoyo a Europa".
(Información de Charlotte van Campenhout y Julia Payne; edición de Andrew Cawthorne; edición en español de Jorge Ollero Castela)
