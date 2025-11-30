El nuevo partido de izquierda de Reino Unido opta por una dirección colegiada

El nuevo partido político británico de izquierda, cofundado por Jeremy Corbyn, votó a favor de una dirección colegiada en lugar de un líder individual, anunció la formación el domingo.

La decisión, adoptada tras una votación en la conferencia fundacional en Liverpool del partido, llamado Your Party, fue bien recibida por la copresidenta, Zarah Sultana.

"Desde el primer día luché por la máxima democracia para los miembros", afirmó.

El 51,6% de los asistentes a la conferencia optó por que el partido sea dirigido por un comité de miembros en lugar de por un líder individual.

Corbyn, un veterano socialista de 76 años, y Sultana, de 32, ambos exdiputados laboristas, han mantenido frecuentes disputas desde que anunciaron la creación del partido en julio.

El nuevo partido se enfrenta al desafío de ganar espacio político frente al Partido Verde, encabezado por el carismático líder Zack Polanski, 30 años más joven que Corbyn, que está captando a la mayoría de los descontentos de la izquierda.

mp/cw/pc/hgs