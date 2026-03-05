El nuevo plan quinquenal de china aboga por aplicar la ia en toda su economía

Por Laurie Chen y Eduardo Baptista

PEKÍN, 5 mar (Reuters) - El nuevo plan quinquenal de China expone su ambición de adoptar de forma agresiva la inteligencia artificial en la segunda economía más grande del mundo ‌y dominar tecnologías emergentes como la computación cuántica ‌y ⁠los robots humanoides.

El país "se hará con el control de la ciencia y el desarrollo tecnológico" y buscará "avances decisivos en tecnologías clave", según el plan publicado el jueves, coincidiendo con la sesión inaugural de la Asamblea Popular Nacional.

Un informe independiente elaborado por el organismo ​estatal de planificación ⁠del país también ⁠dice que China está superando a sus rivales en investigación y desarrollo de IA, así como en otras áreas clave.

"China lidera ahora el mundo ​en investigación, desarrollo y aplicación en campos como la IA, la biomedicina, la robótica y la tecnología cuántica, y se han logrado nuevos ‌avances en la I+D independiente de chips", afirma.

AMPLIO PLAN DE ACCIÓN IA+

El plan quinquenal ​de 141 páginas que abarca una amplia gama de objetivos ​y políticas socioeconómicas, menciona la IA más de 50 veces e incluye un amplio "plan de acción IA+".

El enfoque en la tecnología refleja la necesidad de China de hacer frente al rápido envejecimiento de su población activa y a la inminente crisis demográfica, su feroz batalla con Estados Unidos por la supremacía en tecnologías básicas, así como los espectaculares avances realizados por desarrolladores de modelos de IA chinos como DeepSeek.

Entre las medidas específicas del plan se incluyen la experimentación con robots para realizar ​trabajos en sectores que sufren escasez de mano de obra y el despliegue de agentes de IA que puedn realizar tareas con una mínima supervisión humana.

"El objetivo de Pekín es utilizar la IA y la ⁠robótica para impulsar la productividad y el rendimiento en una amplia gama de sectores, desde la fabricación y la logística hasta la educación y la sanidad", dijo Kyle Chan, investigador en ‌tecnología china del laboratorio de ideas Brookings Institution.

El Gobierno también destacó su compromiso con la tecnología —un ámbito que denomina "nuevas fuerzas productivas de calidad"— en los párrafos iniciales del principal informe de trabajo del Gobierno presentado por el primer ministro, Li Qiang. Esto tuvo mucha más relevancia que en el informe del año pasado.

La dependencia de China hasta ahora de la tecnología estadounidense, como los chips y los aviones, ha sido una fuente importante de frustración a medida que aumentaban las tensiones comerciales. La guerra tecnológica ha llevado a ambas partes a imponer controles a la exportación de algunos productos y recursos clave: chips avanzados, sobre todo ‌en el caso de Washington, y tierras raras y minerales críticos, en el caso de Pekín.

ROBOTS HUMANOIDES, 6G Y CUÁNTICA

El informe de trabajo del Gobierno ⁠y el plan quinquenal planes para aumentar la inversión en computación cuántica, 6G, IA incorporada —la tecnología que impulsa los robots humanoides— y áreas de vanguardia ‌de la ciencia, como las interfaces máquina-cerebro.

El plan quinquenal también se compromete a lograr "avances clave en las tecnologías de fusión ⁠nuclear", desarrollar un cohete reutilizable para cargas pesadas, construir una red integrada de comunicación cuántica entre el espacio ⁠y la Tierra, desarrollar ordenadores cuánticos escalables y demostrar la viabilidad de construir una estación de investigación lunar.

Asimismo, se hincapié en el objetivo de China de convertirse en líder mundial en I+D de vanguardia "acelerando los avances en teorías básicas y tecnologías fundamentales", invirtiendo en investigación básica y cultivando una base de talento de primer orden en ciencia y tecnología.

El Gobierno chino también prometió construir clústeres informáticos "a hiperescala" respaldados por electricidad barata y abundante, así como apoyar la creación de ‌comunidades de código abierto de IA.

"El código abierto no se mencionaba ​en informes anteriores, y esta es también una diferencia clave entre los enfoques chino y estadounidense en materia de IA", dijo Tilly Zhang, analista de tecnología y política industrial de Gavekal Dragonomics.

"Creo que China ha estudiado esto muy detenidamente y ha decidido convertir la IA de código abierto en una estrategia insignia y una ventaja competitiva frente a Estados Unidos (Información de Laurie Chen y ‌Eduardo Baptista; información adicional de Liam Mo, Che Pan y Kevin Krolicki; edición de Edwina Gibbs; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)