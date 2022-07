El nuevo presidente de Sri Lanka asegura que "hay mucho que hacer" para evitar una "caída" global

El nuevo presidente de Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, ha asegurado este domingo que hay "mucho que hacer" en el país para evitar una "caída" a nivel global y ha destacado que los países miembro del G7 han ofrecido 14 millones de dólares (13,8 millones de euros) al país asiático para hacer frente a la crisis alimentaria.

Así, ha resaltado la importancia de tomar medidas para evitar que otros países en vías de desarrollo se vean gravemente afectados por la situación a nivel internacional.

Durante una conferencia sobre seguridad alimentaria, Wickremesinghe ha lamentado los efectos de la inflación, especialmente sobre los precios de los alimentos.

"Se dice que seis millones de personas en Sri Lanka sufren malnutrición. Otras informaciones dicen que esta cifra podría aumentar a 7,5 millones. (...) Actualmente el país tiene que importar un tercio del arroz que necesita", ha aseverado, según informaciones del diario 'The Daily Mirror'.

En este sentido, ha alertado de que Sri Lanka también sufre un "problema de suministro de petróleo". "La alianza global del G7 para seguridad alimentaria de la que el Banco Mundial también es miembro ha ofrecido 14 millones para adquirir alimentos", ha dicho.

Asimismo, ha asegurado que el país ha puesto en marcha un programa para garantizar la seguridad alimentaria. "Nuestro problema es en parte nuestro y en parte una cuestión global", ha aseverado.

"La guerra en Ucrania y las sanciones impuestas por la Unión Europea nos están afectando. La UE dice que las sanciones no nos afectarán ero no es así y llevará a los países subdesarrollados al límite", ha lamentado, aunque ha indicado que Bruselas no es la única culpable.

Por ello, ha matizado que Rusia también debe hacer un llamamiento al alto el fuego. "Los dos deben hacerlo para resolver los asuntos de forma pacífica", ha dicho.