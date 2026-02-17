El nuevo primer ministro de Bangladesh jura el cargo tras su aplastante victoria electoral

DACA, Bangladesh (AP) — El nuevo primer ministro de Bangladesh juró el cargo el martes tras la victoria aplastante de su partido en las elecciones parlamentarias de la semana pasada, las primeras del país desde el alzamiento popular de 2024. La votación fue presentada como clave para el futuro panorama político de Bangladesh después de años de intensa rivalidad y comicios disputados.

El primer ministro Tarique Rahman, cuyo mandato durará los próximos cinco años, es hijo de la ex primera ministra Khaleda Zia y del expresidente Ziaur Rahman. También es el primer primer ministro varón de Bangladesh en 35 años.

El presidente Mohammed Shahabuddin, una figura principalmente ceremonial en el país, tomó juramento a Rahman. También juraban el cargo decenas de miembros del gabinete e integrantes del nuevo gobierno.

El Partido Nacionalista de Bangladesh y sus aliados obtuvieron 212 escaños en el Parlamento de 350 miembros, mientras que una alianza de 11 partidos encabezada por Jamaat-e-Islami, el mayor partido islamista del país, ganó 77 escaños para convertirse en la oposición.

En Bangladesh, los votantes eligen directamente a 300 miembros del Parlamento, mientras que los 50 puestos restantes están reservados para mujeres y se distribuyen de manera proporcional entre los partidos ganadores.

Rahman, de 60 años, quien regresó al país en diciembre tras 17 años de autoexilio en Londres y poco antes de la muerte de su madre, ha prometido trabajar por la democracia en Bangladesh, un país de 170 millones de habitantes.

Un gobierno interino encabezado por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus supervisó las elecciones, en gran medida pacíficas y ampliamente aceptables para los observadores internacionales.

El principal rival de Rahman, el partido Liga Awami de Bangladesh, dirigido por la ex primera ministra Sheikh Hasina —derrocada en el alzamiento masivo de 2024—, fue excluido de la contienda. El gobierno liderado por Yunus también prohibió todas las actividades del partido de Hasina, que había gobernado el país durante 15 años.

Desde su exilio en India, donde vive desde el 5 de agosto de 2024, Hasina arremetió contra la votación por considerarla injusta para su partido, que aún sigue siendo una fuerza política importante. En el país, Hasina fue condenada a muerte por cargos de crímenes contra la humanidad debido a cientos de muertes relacionadas con el alzamiento popular.

Hasina rechazó la acusación y calificó a la corte de “tribunal títere”.

