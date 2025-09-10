El nuevo primer ministro de Francia asume el cargo en medio de protestas antigubernamentales

PARÍS, 10 sep (Reuters) -

Sébastien Lecornu, el elegido por el presidente Emmanuel Macron para ser el quinto primer ministro de Francia en dos años, asumió el cargo en un día de generalizadas el miércoles que subrayaron la profundidad de la crisis política del país.

Lecornu, un protegido conservador de Macron que recientemente ocupó el cargo de ministro de Defensa, llegó a la residencia del primer ministro a mediodía, donde se reunió con el ex primer ministro François Bayrou, que fue destituido por el Parlamento el lunes por sus planes para recortar el enorme déficit del país.

Es posible que Lecornu utilice su primer discurso para explicar cómo intentará llegar a un consenso con un Parlamento díscolo, dividido en tres bloques ideológicos distintos, y aprobar un presupuesto reducido para el próximo año.

Lecornu tiene que enviar al Parlamento un proyecto completo de presupuesto para 2026 antes del 7 de octubre, aunque existe cierto margen de maniobra hasta el 13 de octubre, fecha a partir de la cual los legisladores se quedarán sin tiempo para aprobar el presupuesto a finales de año.

Las reacciones al nombramiento de Lecornu el martes subrayaron el reto al que se enfrenta. Los partidos coinciden en la necesidad de recortar el déficit de Francia, que alcanzó el 5,8% del PBI en 2024, pero no en cómo hacerlo.

Mientras que la izquierda dijo que intentaría derrocar a Lecornu con una moción de censura inmediata, la ultraderechista Reagrupamiento Nacional (RN) mostró una tímida disposición a trabajar con él en el presupuesto, siempre y cuando se cumplan sus exigencias presupuestarias. "Su presupuesto será de RN o su Gobierno no será", publicó en la red social X a última hora del martes Laure Lavalette, diputada de RN.

El RN es el mayor partido parlamentario de Francia y, como tal, un factor crucial en cualquier posible moción de censura. Sin embargo, Lecornu es visto como el miembro del círculo de Macron más cercano a RN, habiendo cenado con el presidente de RN, Jordan Bardella, el año pasado. (Información de Gabriel Stargardter; edición de Frances Kerry; editado en español por Irene Martínez)