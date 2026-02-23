El nuevo primer ministro neerlandés se enfrenta a una ardua tarea tras formar Gobierno en minoría

Por Bart H. Meijer y Charlotte Van Campenhout

LA HAYA, 23 feb (Reuters) -

Rob Jetten se convirtió el lunes en el primer ministro más joven de la historia de Países Bajos, después de que el rey Guillermo Alejandro confirmara oficialmente el Gobierno minoritario.

Jetten, de 38 años, impulsó a su partido progresista y proeuropeo D66 a con una campaña pulida y optimista, en la que prometió romper con el Gobierno anterior, divisivo y dominado por el nacionalista Geert Wilders.

Su optimismo se pondrá a prueba desde el principio, ya que su coalición de centro-derecha carece de mayoría en las Cámaras Baja y Alta del Parlamento neerlandés y necesitará el apoyo de la oposición para todas sus propuestas.

La coalición del D66, la alianza conservadora de los demócratas cristianos y el partido de derechas VVD supone un experimento poco habitual en la quinta economía más grande de la zona euro, tradicionalmente gobernada por coaliciones mayoritarias con pactos gubernamentales detallados.

Sin embargo, conseguir una mayoría se ha vuelto cada vez más difícil en el fracturado panorama político neerlandés, ya que las preferencias de los votantes cambian en cada ciclo y los partidos centristas han perdido apoyo de forma constante.

UNA BATALLA DIFÍCIL

Los partidos de la oposición, tanto de izquierda como de derecha, han denunciado los planes de la coalición de financiar un aumento histórico del gasto en defensa mediante recortes en el bienestar y la sanidad, lo que constituye una clara señal de la ardua batalla a la que se enfrenta Jetten.

El líder de la oposición de izquierda, Jesse Klaver, dijo el viernes pasado que los planes eran "injustos", después de que cálculos independientes revelaran que perjudicarían de manera desproporcionada a las personas con ingresos más bajos.

"La gente corriente pagará cientos de euros más, mientras que a los más ricos no se les pide nada extra", dijo en una publicación en la red social X. "Esto tiene que cambiar".

Wilders ha dicho que se opondrá a cualquier iniciativa del Gobierno de Jetten, mientras que varios partidos más pequeños han expresado su preocupación por los planes presentados hasta ahora.

La coalición se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa hasta el nuevo objetivo de la OTAN del 3,5% del PIB para 2035, frente al 2% actual, mediante un "impuesto de libertad", en forma de recargo en el impuesto sobre la renta.

La coalición pretende limitar las prestaciones por desempleo, aumentar las contribuciones de los ciudadanos a la sanidad y acelerar el aumento de la edad de jubilación en consonancia con el aumento de la esperanza de vida.

La coalición también ha prometido un enfoque estricto en materia de migración por asilo, un tema que lleva dividiendo a la política neerlandesa durante años y provocó la caída de los dos Gobiernos anteriores.

(Información de Charlotte Van Campenhout y Bart Meijer, edición de Gareth Jones, edición en español de Jorge Ollero Castela)