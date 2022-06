El nuevo programa '¿Cómo tú por aquí?' se sumergirá este jueves en la cultura de Pakistán, Perú y Bulgaria

La novena entrega del programa de Aragón TV '¿Cómo tú por aquí? se sumergirá este jueves, a las 21.35 horas, en la cultura de Pakistán, Perú y Bulgaria a través de las vivencias de tres personas que decidieron instalarse en tierras aragonesas.

Los espectadores conocerán la historia personal del pakistaní Hussain Ashiq Muhammad quien llegó a Utrillas, de la mano de su tío, para trabajar en las minas hace ya 25 años.

Durante estas más de dos décadas ha formado su familia y ha impulsado la creación tanto del centro islámico de la localidad, dedicado al estudio del islam y a su difusión, como de su mezquita, que se ha convertido en el máximo referente para toda la comunidad musulmana de la zona.

Este programa también contará la historia de Jaime Quintanilla quien es original de Perú pero se mudó a Huesca hace año y medio. Amante de la cocina desde pequeño, ha tenido dos restaurantes, uno en la Costa Brava y otro en la localidad cántabra de Puente San Miguel, hasta que la casualidad le llevó a Huesca, donde ha fundado 'Olluko'. Este restaurante se ha convertido el máximo exponente de la gastronomía peruana en la capital oscense.

Otra de las protagonistas del nuevo programa '¿Como tú por aquí? es Kat Andreeva. Originaria de Sofía, la capital de Bulgaria, lleva viviendo en Zaragoza desde los once años. En la actualidad está licenciada en Bellas Artes pero su recuerdo acerca de las dificultades que vivió cuando aún no sabía hablar castellano, decidió crear 'Artebrije Creative Studio', un proyecto cultural dirigido a personas inmigrantes que no hablan español.

Y, además de dar a conocer un poco más sobre estas culturas, el programa volverá a comprobar a pie de calle el conocimiento de los aragoneses sobre los distintos países.