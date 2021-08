El nuevo RPG para móviles KonoSuba: Fantastic Days supera el millón de descargas

Los ángeles--(business wire)--ago. 26, 2021--

Nexon ha anunciado hoy que su nuevo juego de rol (RPG) para móviles gratuito, KonoSuba: Fantastic Days, ha alcanzado el millón de descargas en sólo cinco días. Basado en la serie de anime de éxito disponible en streaming en Crunchyroll y HBO Max, el juego de obtención de personajes ya está disponible en iOS y Android.

El lanzamiento mundial del 19 de agosto de 2021, tras la buena acogida inicial en Japón en febrero de 2020, ya ha alcanzado la codiciada cifra de un millón de descargas y el número de usuarios sigue en aumento cada día. Los jugadores han disfrutado de la oportunidad de aventurarse en el fantástico mundo de KonoSuba y la respuesta positiva de los aficionados ha contribuido en gran medida a su rápido éxito.

Para celebrar que se ha alcanzado el millón de descargas, Nexon regalará a todos los jugadores que se conecten a KonoSuba: Fantastic Days el siguiente regalo de moneda gratuita y un evento de tiempo limitado:

Regalo: 1.500 cuarzos gratis para los jugadores que se conecten desde las 5 de la tarde (hora del Pacífico) del 30 de agosto hasta las 8 de la mañana (hora del Pacífico) del 5 de septiembre (canjeable una vez por cuenta).

Evento: Búsqueda principal (normal) doble “item drop” desde la 1:00 de la noche (hora del Pacífico) del 31 de agosto hasta las 12:59 (hora del Pacífico) del 3 de septiembre.

KonoSuba: Fantastic Days presenta los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Satou, Aqua, Megumin y Darkness. Los personajes estarán doblados por los actores originales japoneses, como Jun Fukushima, Sora Amamiya, Rie Takahashi y Ai Kayano. Siguiendo el argumento original, se han creado nuevos personajes exclusivos para el RPG. Editado por Nexon en colaboración con el editor de KonoSuba, Kadokawa, y desarrollado por Sumzap, KonoSuba: Fantastic Days está disponible ya en iOS y Android.

Para estar al día sobre nuevos personajes y eventos, sigue a KonoSuba: Fantastic Days en @playkonosuba en Twitter y en su página web oficial.

Acerca de KonoSuba: Fantastic Dayskonosuba.nexon.com

Basado en la popular serie de anime KonoSuba: God’s Blessing on this Wonderful World! (KonoSuba: ¡La bendición de Dios en este maravilloso mundo!), KonoSuba: Fantastic Days(KonoSuba: Días fantásticos) es un juego de rol gratuito con un elenco de personajes para iOS y Android. Con los personajes favoritos de los fans, como Kazuma Sato, Aqua, Megumin y Darkness, el juego sigue la línea argumental de la novela original e incluye personajes únicos creados exclusivamente para el juego. El año pasado, el lanzamiento japonés de KonoSuba: Fantastic Days recibió una respuesta muy positiva por parte de los jugadores, con un gran reconocimiento y una gran base de seguidores.

Acerca de Nexon America Inc.http://www.nexon.com

Fundada en 2005, Nexon America Inc. ofrece una excelente experiencia de juegos gratuitos en línea y soporte de juegos en vivo, al aprovechar las fortalezas de NEXON Co., Ltd. (“Nexon”) y aplicarlas para audiencias exclusivamente occidentales. Nexon America ha mantenido consistentemente franquicias icónicas como MapleStory y Mabinogi durante más de una década, que han batido récords y cautivado a los jugadores. Con nuevos proyectos en el horizonte, Nexon America mantiene el espíritu pionero e innovador de su empresa matriz, al emplear su enfoque de primer jugador y, a su vez, diseñar las mejores experiencias de juego posibles para el mercado occidental.

