El nuevo sensor ultrasónico de alta sensibilidad de Murata dispone de las características esenciales necesarias para aumentar la autonomía de los vehículos

Murata Manufacturing Co. Ltd. (TOKYO: 6981) (ISIN: JP3914400001) anuncia la introducción de un nuevo sensor ultrasónico destinado a aplicaciones de automoción. Altamente sensible y con rápida capacidad de respuesta, el MA48CF15-7N está alojado en un paquete sellado herméticamente para protegerlo contra la entrada de líquidos.

Dado que el diseño de los vehículos tiende a incorporar mayores niveles de autonomía, se necesitarán mecanismos más precisos de detección de objetos a corta y media distancia. Mediante la emisión de ondas ultrasónicas y la posterior detección de sus reflejos, es posible determinar la presencia de un objeto, así como calibrar la distancia a la que se encuentra.

Con capacidad para cubrir un amplio rango de detección, desde 15 cm hasta 550 cm, el MA48CF15-7N ofrece una gran precisión para detectar obstáculos. Genera un haz en un ángulo de 120° por 60°. La capacitancia de 1100 pF±10 % (a 1 kHz) es otro aspecto importante, y gracias a la estrecha desviación exhibida no es necesario ajustar el transformador.

La frecuencia de resonancia es de 48,2±1,0 kHz y su valor Q es de 35±10 para una mayor facilidad de uso, además de un mejor rendimiento térmico. Las tolerancias de estos dos parámetros se han reducido en un 50 % en comparación con los modelos anteriores de Murata, lo que reduce considerablemente las variaciones en las características de detección de cada unidad.

Más información sobre el MA48CF15-7N de Murata en: https://www.murata.com/products/sensor/ultrasonic/overview/lineup/proof

