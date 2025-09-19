El número de españoles que completaron en 2024 una donación de médula ósea crece un 8% respecto al año anterior

MADRID, 19 Sep. 2025 (Europa Press) -

El número de españoles que completaron en 2024 una donación de médula ósea ha crecido un 8% con respecto al año anterior, hasta llegar a los 426 donantes, que han llegado a pacientes con leucemias, linfomas y otras enfermedades hematológicas de España y más de 30 países, según datos del Ministerio de Sanidad, la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) y el Registro de Donantes de Médula Ósea (REDMO).

Las solicitudes en REDMO para donar médula ósea también han crecido un 11% con respecto a 2023, hasta alcanzar las 715, y a lo largo de 2025 ha incorporado a sus listas 16.051 nuevos donantes, tal y como ha destacado Sanidad con motivo del Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que se conmemora este sábado.

Cuando se inició el Plan Nacional de Médula Ósea en 2012, solo se llevaron a cabo 35 donaciones efectivas. En la actualidad la probabilidad de encontrar un donante en REDMO es del 90%, en comparación con el 82% de 2012, y el tiempo medio de búsqueda se ha reducido a 27 días.

Hasta el 88% de estas donaciones se realizan con sangre periférica, sin necesidad de puncionar la médula ósea. Todo ello se debe tanto al crecimiento del REDMO como a las mejoras introducidas en los tipajes de los donantes y a la incorporación de personas más jóvenes.

De hecho, más de la mitad de los donantes inscritos es menor de 40 años, y la edad media de los donantes recién incorporados es de 28 años, lo que constituye una "gran fortaleza" del registro debido que el donante joven proporciona mejores resultados postrasplante.

Sin embargo, Sanidad ha señalado que tan solo un tercio de los inscritos en el REDMO son varones, por lo que ha apuntado el reto de equilibrar la participación por sexo.

Todo ello ha permitido aumentar la autosuficiencia, y es que un 25% de los pacientes españoles reciben médula de un donante del país, lo que contribuye a la sostenibilidad del programa. Además, el programa cuenta con más de 61.000 unidades de Sangre de Cordón Umbilical (SCU) donadas y almacenadas en bancos públicos españoles, de las que se han identificado unas 5000 que cuentan con una mayor calidad y realizado un esfuerzo de caracterización en el Proyecto R2S, con el objetivo de tenerlas rápidamente disponibles para su liberación cuando se necesitan para un trasplante.