El número de muertos por inundaciones en Vietnam sube a 37 mientras se acerca un nuevo tifón

HANÓI, Vietnam (AP) — Rescatistas y trabajadores de ayuda en el centro de Vietnam se apresuraban a llegar a áreas aisladas que fueron azotadas por inundaciones y aludes de tierra, matando al menos a 37 personas, mientras se acercaba otro tifón que podría tocar tierra más tarde esta semana, dijeron las autoridades el lunes.

Días de lluvias récord que comenzaron a finales de octubre provocaron inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra que inundaron aldeas, arrasaron hogares y desplazaron a decenas de miles.

Muchos vecindarios permanecían sin electricidad o desconectados de las redes de datos, incluyendo Danang. También se erosionaron canales, riberas y costas, y varias carreteras nacionales seguían bloqueadas.

Mientras tanto, se espera que el tifón Kalmaegi se fortalezca rápidamente mientras se dirige hacia la costa central de Vietnam, con vientos que podrían alcanzar hasta 166 km/h (103 mph) cuando entre en el mar de China Meridional el miércoles, después de cruzar Filipinas, según el Centro Nacional de Pronósticos Hidrometeorológicos de Vietnam.

Los rescatistas llegaron a muchos residentes varados a finales de la semana pasada cuando las aguas de la inundación retrocedieron brevemente, pero el lunes por la mañana los ríos volvían a subir. Los ríos Huong y Bo en la ciudad de Hue alcanzaron niveles peligrosos, y las autoridades advirtieron que se espera que continúen las fuertes lluvias en toda la región, informó la prensa estatal.

La prensa estatal dijo que las autoridades enviaron alimentos, agua limpia, medicinas y refugio mientras ayudaban a las familias a reconstruir las casas dañadas. Los equipos trabajaron para limpiar escombros, restaurar la electricidad, el agua y los enlaces de transporte y prevenir brotes de enfermedades. El gobierno también estaba reparando sistemas de riego y apoyando a los agricultores para reiniciar la producción de cultivos y ganado a medida que las aguas de la inundación retroceden.

El número de muertos por las inundaciones y deslizamientos de tierra más recientes aumentó a 37 el lunes, con cinco personas desaparecidas y 78 heridas, dijeron las autoridades.

Vietnam ha sido golpeado por una serie implacable de tormentas este año, con poco tiempo para recuperarse entre desastres. El tifón Ragasa dejó lluvias torrenciales a finales de septiembre, luego el tifón Bualoi azotó la costa central y el tifón Matmo provocó inundaciones en el norte.

En total, las tres tormentas dejaron más de 85 muertos o desaparecidos en dos semanas, y causaron un daño estimado en 1.360 millones de dólares.

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones del mundo, con casi la mitad de su población viviendo en áreas de alto riesgo.

Los científicos advierten que un clima en calentamiento está intensificando las tormentas y las lluvias en el sudeste asiático, haciendo que inundaciones como las de este año sean cada vez más destructivas y frecuentes.

