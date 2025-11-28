El número de muertos por inundaciones y deslaves en Sumatra, Indonesia, sube a 164

PADANG, Indonesia (AP) — El número de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en la isla de Sumatra, en Indonesia, aumentó a 164 el viernes, mientras que otras 79 personas se reportan como desaparecidas, informaron las autoridades.

Las lluvias monzónicas provocaron que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte el martes. El diluvio arrasó con aldeas en las laderas de las montañas, arrastró a personas y sumergió más de 3.200 casas y otros edificios, informó la Agencia Nacional de Gestión de Desastres. Aproximadamente 3.000 familias desplazadas huyeron a refugios gubernamentales.

El número de muertos en la provincia de Sumatra del Norte aumentó a 116, mientras que 25 personas murieron en Aceh. Los rescatistas también recuperaron 23 cuerpos en Sumatra Occidental, dijo Suharyanto, jefe de la Agencia Nacional de Mitigación de Desastres.

“Los deslizamientos de tierra que cubrieron gran parte del área, los apagones y la falta de telecomunicaciones estaban obstaculizando las tareas de búsqueda”, dijo Suharyanto en una conferencia de prensa virtual. Habló desde un aeropuerto en el distrito de Tapanuli del Norte, poco después de realizar una inspección aérea sobre las áreas devastadas para ver la magnitud del desastre.

En un discurso de conmemoración del Día Nacional del Maestro, el presidente Prabowo Subianto señaló que tres aviones que transportaban personal de rescate, alimentos, medicinas, mantas, tiendas de campaña y generadores fueron desplegados la mañana del viernes como parte de las operaciones de socorro en curso.

“Continuamos enviando ayuda y apoyando las necesidades de los afectados”, dijo Prabowo. “Muchas carreteras están cortadas y el clima sigue siendo desfavorable. Incluso nuestros helicópteros y aviones a veces tienen dificultades para aterrizar”, agregó.

Prabowo indicó que el desastre pone de relieve los crecientes desafíos mundiales, como el cambio climático, el calentamiento global y la degradación ambiental. Sugirió que la conciencia ambiental debería fortalecerse en los planes de estudio escolares.

“Debemos enseñar la importancia de proteger nuestro medio ambiente y nuestros bosques, y prevenir seriamente la tala ilegal y la destrucción”, afirmó.

Las imágenes aéreas sobre las áreas devastadas en las tres provincias muestran bosques desgarrados debido a torrentes de lodo que corrieron hasta los valles de abajo. En Sumatra del Norte, barrios enteros en la capital provincial de Medan y el distrito de Deli Serdang están sumergidos bajo una vasta capa de agua marrón, con los techos apenas visibles, luego de que los ríos se desbordaran. Los caminos que antes estaban llenos de tráfico ahora parecen canales, llenos de vehículos varados y árboles arrancados de raíz.

Los trabajadores de rescate intentaban llegar el viernes a muchas personas en aldeas aisladas después de que las inundaciones o deslizamientos de tierra dañaran carreteras y puentes, dijo Suharyanto, quien usa un solo nombre como muchos indonesios. La ayuda y otros suministros logísticos en algunos lugares sólo pueden ser distribuidos a pie sobre el terreno accidentado.

Los equipos de rescate tenían dificultades para llegar a las áreas afectadas en 12 ciudades y distritos de la provincia de Sumatra del Norte, mientras que las inundaciones en Sumatra Occidental también destruyeron campos de arroz, ganado e instalaciones públicas.

En la provincia de Aceh, las autoridades trataban de llevar excavadoras y otros equipos pesados por carreteras dañadas después de que las lluvias torrenciales arrastraran lodo y rocas de las colinas.

El clima extremo fue impulsado por el ciclón tropical Senyar, que se formó en el estrecho de Malaca, dijo Achadi Subarkah Raharjo, de la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia.

Advirtió que las condiciones atmosféricas inestables significan que el clima extremo podría persistir mientras el sistema ciclónico permanezca activo.

“Hemos extendido su advertencia de clima extremo debido a la entrada de vapor de agua y la cambiante dinámica atmosférica”, dijo Raharjo.

Senyar intensificó las lluvias, los vientos y el oleaje en Aceh, Sumatra del Norte, Sumatra Occidental, Riau y áreas cercanas antes de disiparse. Sus lluvias prolongadas dejaron las zonas empinada y saturadas de humedad altamente vulnerable a desastres, afirmó.

Las lluvias estacionales frecuentemente causan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de llanuras aluviales fértiles.

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.