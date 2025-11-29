El número de muertos por inundaciones y deslaves en Sumatra, Indonesia, sube a 248

AGAM, Indonesia (AP) — Los equipos de rescate en Indonesia tenían dificultades el sábado para llegar a las víctimas en varias áreas que quedaron devastadas por un terremoto e inundaciones que dejaron 248 muertos, aunque las autoridades temen que esa cifra aumentará.

Las zonas estaban en gran parte aisladas por carreteras dañadas y líneas de comunicación caídas; aviones de socorro estaban entregando ayuda y suministros al distrito de Tapanuli Central en la provincia de Sumatra del Norte y en otras partes de la región muy afectadas. Los esfuerzos de rescate también se vieron obstaculizados por puentes y carreteras dañados y la falta de equipo pesado.

La Agencia Nacional de Gestión de Desastres (BNPB) dijo que los rescatistas en el distrito de Agam en Sumatra Occidental recuperaron más cuerpos, aumentando el número de muertos a 248 con más de 500 personas heridas.

Las lluvias monzónicas de la última semana hicieron que los ríos se desbordaran en la provincia de Sumatra del Norte. La inundación arrasó con aldeas en las laderas de las montañas, se llevó a personas y sumergió miles de casas y edificios, dijo la BNPB. Casi 3.000 familias desplazadas huyeron a refugios gubernamentales.

Había una necesidad desesperada de equipo pesado para llegar a posibles sobrevivientes enterrados bajo toneladas de lodo y rocas en el distrito de Agam, donde los rescatistas recuperaron más cuerpos, elevando el número de muertos a 74 solo en Sumatra Occidental para el sábado, dijo Rahmat Lesmono de la oficina local de desastres. Unas 78 personas seguían desaparecidas en tres aldeas en Agam.

Los familiares lloraban mientras observaban a los rescatistas sacar cuerpos cubiertos de lodo de una casa enterrada en la aldea de Salareh Aia en Agam.

Las autoridades batallaron para llevar tractores y otros equipos pesados por carreteras arrasadas después de que lluvias torrenciales enviaran lodo y rocas a las aldeas montañosas en la provincia de Aceh. Cientos de policías, soldados y residentes cavaron entre los escombros con sus manos desnudas, palas y azadas mientras la fuerte lluvia dificultaba sus esfuerzos.

"Se cree que el número de muertos está aumentando, ya que muchos cuerpos aún están desaparecidos y muchos no han sido alcanzados", señaló Suharyanto.

Los informes de televisión mostraron a dos rescatistas luchando contra fuertes corrientes en un pequeño bote de goma, moviéndose hacia un hombre aferrado a un cocotero.

Las autoridades en la provincia de Aceh dijeron que los rescatistas estaban teniendo dificultades para llegar a las víctimas. Las áreas afectadas también necesitaban suministros de socorro, combustible, agua fresca y generadores.

"Hay muchos desafíos", expresó el gobernador de Aceh, Muzakir Manaf, después de declarar estado de emergencia hasta el 11 de diciembre para lidiar con el desastre. "Tenemos que hacer muchas cosas pronto, pero las condiciones no nos lo permiten".

Los medios locales informaron que las inundaciones repentinas en el distrito de Bireuen en Aceh colapsaron nueve puentes, paralizando el transporte de dos vías desde la ciudad de Medan en Sumatra del Norte hasta Banda Aceh y obligando a los residentes a cruzar el río de aldea en aldea en bote.

Fue el desastre natural más reciente en golpear a Indonesia, que es frecuentemente afectada por terremotos, erupciones volcánicas y tsunamis debido a su ubicación en el "Anillo de Fuego", un arco de volcanes y fallas en la Cuenca del Pacífico.

Las lluvias estacionales frecuentemente causan inundaciones y deslizamientos de tierra en Indonesia, un archipiélago de 17.000 islas donde millones de personas viven en áreas montañosas o cerca de fértiles llanuras aluviales.

______

Karmini informó desde Yakarta, Indonesia.

______

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.