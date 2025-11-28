El número de muertos por las inundaciones en la isla indonesia de Sumatra sube a 84
El número de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en la isla indonesia de Sumatra ascendió esta semana a 84, informaron este viernes los rescatistas.
LA NACION
El número de muertos por las inundaciones y los deslizamientos de tierra en la isla indonesia de Sumatra ascendió esta semana a 84, informaron este viernes los rescatistas, que buscan a decenas de desaparecidos.
"Hasta esta mañana, el número de víctimas mortales es de 62, con 95 heridos, tanto graves como leves. Se busca todavía a al menos 65 personas", aseguró a la AFP el portavoz de la policía de la provincia de Sumatra Septentrional, Ferry Walintukan.
En la región vecina de Sumatra Occidental, al menos 22 personas han fallecido y 12 siguen desaparecidas, según la agencia local de gestión de desastres.
