El número de niños de Gaza con desnutrición aguda sigue siendo "escandalosamente alto", según la ONU

GINEBRA, 9 dic (Reuters) - 10.000 niños han sido ingresados para recibir tratamiento por desnutrición aguda en Gaza desde el alto el fuego de octubre, que se suponía iba a permitir un importante aumento de la ayuda humanitaria, según informó el martes la agencia de la ONU para la infancia.

UNICEF, el mayor proveedor de tratamiento contra la desnutrición en Gaza, dijo que 9.300 niños fueron tratados por desnutrición aguda grave en octubre, cuando entró en vigor la primera fase de un acuerdo para poner fin a la guerra de dos años entre Israel y Hamás.

Tess Ingram, portavoz de UNICEF, dijo en una rueda de prensa celebrada en Ginebra por videoconferencia desde Gaza que, si bien la cifra es inferior al máximo de 14.000 registrado en agosto, sigue siendo significativamente superior a la registrada durante el breve alto el fuego de febrero-marzo e indica que los flujos de ayuda siguen .

"Sigue siendo una cifra escandalosamente alta", dijo.

"El número de niños ingresados es cinco veces superior al de febrero, por lo que necesitamos que las cifras sigan bajando". Ingram relató encontrarse a bebés nacidos en hospitales con peso inferior a un kilogramo a los que "se les agitaba su pequeño pecho por el esfuerzo de mantenerse con vida".

UNICEF puede importar bastante más ayuda al enclave que antes del acuerdo del 10 de octubre, pero sigue habiendo obstáculos, dijo, y señaló retrasos y denegaciones de cargamentos en los cruces, cierres de rutas y continuos problemas de seguridad.

"Hemos visto algunas mejoras, pero seguimos pidiendo que se abran todos los cruces disponibles hacia la Franja de Gaza", añadió. No hay suficientes suministros comerciales que entren en Gaza, añadió, y dijo que la carne seguía siendo prohibitivamente cara, a unos US$20 el kilogramo.

"La mayoría de las familias no pueden acceder a ella, y por eso seguimos viendo altos índices de desnutrición", dijo.

En agosto, un observatorio del hambre respaldado por la ONU determinó que las condiciones de hambruna afectaban a cerca de medio millón de personas, es decir, una cuarta parte de la población de Gaza.

Los niños se vieron gravemente afectados por el hambre a medida que avanzaba la guerra, y los expertos advirtieron de que los efectos podrían causar daños duraderos. (Información de Emma Farge; edición de Aidan Lewis; edición en español de Jorge Ollero Castela)