El número de parados en España en diciembre cae un 0,67% intermensual

5 ene (Reuters) - El número ⁠de personas ⁠registradas como desempleadas en España descendió un 0,67% en diciembre ⁠respecto al ‌mes ​anterior, es decir, en 16.291, lo ​que deja un total de 2,41 ‌millones de personas ‌sin trabajo, ​el total de diciembre más bajo desde 2007, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados el lunes.

La cifra incluye 176.852 desempleados menores de 25 años, ⁠el nivel más bajo de paro juvenil ​registrado.

En términos interanuales, el paro bajó en 152.048 personas en diciembre, prolongando una racha de descensos anuales en el mes que ya dura más ⁠de cuatro años y medio.

España ganó 33.076 ​empleos formales netos en diciembre, hasta los 21,87 millones de puestos de ‍trabajo, ajustados de calendario y sin tener en cuenta la estacionalidad, según otro informe del Ministerio de Seguridad Social. (Información de ​Marta Serafinko en Gdansk; edición de Corina Pons y Jesús Calero; edición en español de ‍Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)