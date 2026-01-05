El número de parados en España en diciembre cae un 0,67% intermensual
5 ene (Reuters) - El número de personas registradas como desempleadas en España descendió un 0,67% en diciembre respecto al mes anterior, es decir, en 16.291, lo que deja un total de 2,41 millones de personas sin trabajo, el total de diciembre más bajo desde 2007, según los datos del Ministerio de Trabajo publicados el lunes.
La cifra incluye 176.852 desempleados menores de 25 años, el nivel más bajo de paro juvenil registrado.
En términos interanuales, el paro bajó en 152.048 personas en diciembre, prolongando una racha de descensos anuales en el mes que ya dura más de cuatro años y medio.
España ganó 33.076 empleos formales netos en diciembre, hasta los 21,87 millones de puestos de trabajo, ajustados de calendario y sin tener en cuenta la estacionalidad, según otro informe del Ministerio de Seguridad Social. (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de Corina Pons y Jesús Calero; edición en español de Paula Villalba y Benjamín Mejías Valencia)