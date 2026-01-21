El número de periodistas encarcelados descendió desde el máximo histórico alcanzado en 2025, según un informe del CPJ

Por Christian Martinez

21 ene (Reuters) - El número de periodistas encarcelados en todo el mundo disminuyó en 2025, pero sigue estando cerca de máximos históricos, según un informe publicado el miércoles por el Comité para la Protección de los Periodistas, en el que se advierte de las continuas amenazas a la libertad de prensa.

El 1 de diciembre había 330 periodistas entre rejas, una cifra inferior al récord de 384 registrado a finales de 2024.

Según el informe, hay 50 periodistas encarcelados en China, el mayor número de todos los países, seguido de Myanmar, con 30, e Israel, con 29. Todos los periodistas encarcelados en Israel eran palestinos.

"Tanto las autocracias como las democracias encierran a periodistas para reprimir la disidencia y sofocar la información independiente", declaró Jodie Ginsberg, directora general del CPJ.

Según el informe, casi uno de cada cinco periodistas encarcelados denunció haber sido torturado o golpeado.

Las embajadas de China, Myanmar e Israel en Estados Unidos no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Según los datos disponibles en el sitio del CPJ hasta el martes, 127 periodistas y trabajadores de los medios de comunicación fueron asesinados en el ejercicio de su profesión en 2025. (Reportaje de Christian Martinez; Edición de Christian Schmollinger, Editado en español por Juana Casas)