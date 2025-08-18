LA NACION

El número de quiebras de empresas sube un 1,7% en la eurozona y en la UE durante el segundo trimestre

El número de quiebras de empresas sube un 1,7% en la eurozona y en la UE durante el segundo...

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El número de quiebras de empresas sube un 1,7% en la eurozona y en la UE durante el segundo...
El número de quiebras de empresas sube un 1,7% en la eurozona y en la UE durante el segundo...EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El número de empresas declaradas en quiebra en la eurozona avanzó en el segundo trimestre de 2025 un 1,7% respecto de los tres meses anteriores, cuando retrocedieron un 1,5%, mientras que las suspensiones de pagos en el conjunto de la Unión Europea (UE) se ampliaron en otro 1,7% frente al descenso previo del 0,3%.

Entre los Veintisiete, las mayores alzas en el número de firmas declaradas en quiebra se observaron en Letonia (70,7%), Chipre (66,8%) y Eslovaquia (20,1%). Por contra, las principales caídas correspondieron a Estonia (-28,7%), España (-8,3%) y Suecia (-8,1%).

De su lado, el número de sociedades registradas entre abril y junio se elevó un 5,6% en la zona euro en contraste con el descenso del 6% del primer trimestre. El indicador en la UE subió un 4,6% tras haberse contraído antes un 5,5%.

Países Bajos (57,7%), España (27,6%) y Rumanía (19%) se anotaron las mejoras más abultadas entre los países de la UE. Dinamarca (-18,2%), Chipre (-8,4%) y Alemania (-6,2%) encabezaron la lista de bajadas.

LA NACION
Más leídas
  1. El secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer
    1

    Superpotencia familiar: el secreto de los Mohr para tener una empresa agropecuaria que no para de crecer

  2. Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner
    2

    Confirman el procesamiento de la “viuda millonaria” del exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, y amplían su embargo a US$38 millones

  3. Cómo fue el debut en River de Bautista Dadín, el chico de los 100.000.000 de euros
    3

    El debut de Bautista Dadín en River no tuvo goles, pero sí una participación influyente en el 4-2

  4. Sorpresa en Bolivia: un inesperado candidato de centro salió primero y habrá balotaje
    4

    Elecciones en Bolivia: el centrista Rodrigo Paz dio la sorpresa y enfrentará a Jorge Quiroga en el balotaje

Cargando banners ...