El número 'dos' de Rubio critica a Mogherini tras su imputación y le acusa de ayudar al "régimen represivo" de Cuba

BRUSELAS, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, ha criticado a la ex Alta Representante de la UE para Política Exterior, Federica Mogherini, imputada por los delitos de fraude y corrupción en contratación pública en un escándalo que salpica al Colegio de Europa que dirige y al Servicio de Acción Exterior de la UE, que lideró hasta 2019, apuntando a su supuesta connivencia con el "régimen represivo" de Cuba.

En un mensaje en redes sociales, el 'número dos' de Marco Rubio se ha hecho eco de la noticia de la imputación de la ex jefa de la diplomacia europea y ha recordado que Mogherini "es la misma persona que se refirió a la Cuba comunista como una 'democracia de partido único'".

Así, ha denunciado que la socialista italiana "fomentó la inversión, el turismo y el comercio europeos que apuntalaron al régimen represivo y marcadamente antiestadounidense de la isla".

REUNIÓN DE LA OTAN SIN EL SECRETARIO DE ESTADO DE EEUU

Este ataque llega tras el viaje de Landau a Bruselas para participar en la reunión ministerial de la OTAN, en la que sustituyó precisamente a Rubio, en la primera ocasión desde hace más de dos décadas en la que el titular de Estados Unidos se salta la cita de la organización militar.

La reunión de la Alianza Atlántica de este miércoles estuvo marcada por la ausencia de Rubio y el proceso de paz para Ucrania lanzado por Washington. Preguntado por esta ausencia, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, consideró "totalmente aceptable" que no acudiera a Bruselas debido a su intensa agenda de negociaciones, no solo en Ucrania pero también para mediar en conflictos como Sudán o Gaza, e insistió en que Estados Unidos contaba con representante. "No veamos ni busquemos más de lo que hay ahí", explicó.

Tras la cita, Landau, que no ofreció la tradicional rueda de prensa norteamericana tras las citas de la OTAN, señaló en un mensaje en redes que durante la reunión reiteró a los aliados "lo obvio": "Europa debe asumir la responsabilidad principal de su propia seguridad".

Así, recordó que administraciones estadounidenses llevan repitiendo este mensaje "de una forma u otra" durante décadas. "Prácticamente durante toda mi vida. Nuestra Administración dice lo que realmente quiere decir", expuso.